https://sputnik-georgia.ru/20231128/byudzhet-ministerstva-obrazovaniya-budet-rekordnym-v-2024-godu---ministr-284570909.html

Бюджет министерства образования будет рекордным в 2024 году - министр

Бюджет министерства образования будет рекордным в 2024 году - министр

Одним из главных приоритетов правительства Грузии является содействие развитию сферы образования, заявил министр 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T23:55+0400

2023-11-28T23:55+0400

2023-11-28T23:55+0400

грузия

новости

экономика

георгий амилахвари

общество

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Бюджет министерства образования и науки в 2024 году достигнет беспрецендентного уровня в 2,5 миллиарда лари, - заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари в парламенте. Амилахвари выступил на пленарном заседании парламента в формате министерского часа. Министр рассказал о реализованных и реализуемых проектах на всех ступенях системы образования и предпринимаемых шагах в плане развития сферы науки. По информации министра, финансирование образования и науки в 2023 году составило 2,08 миллиарда лари. Министр образования Грузии анонсировал беспрецедентный рост зарплат педагогов >>Амилахвари отметил, что по сравнению с 2012 годом, когда на финансирование сферы образования было выделено всего 626,8 миллиона лари, в 2024 году бюджет образования, науки и молодежи увеличится на 300%. По его словам, одним из главных приоритетов правительства Грузии является содействие развитию сферы образования, и ежегодно растущий бюджет системы образования является ярким тому подтверждением. Правительство Грузии завершило работу над окончательным вариантом госбюджета страны и 1 декабря представит его на утверждение парламенту страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, георгий амилахвари, общество, министерство образования и науки грузии