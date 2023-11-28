https://sputnik-georgia.ru/20231128/ekstrennye-mery-v-energetike-es-mogut-prodlit-esche-na-god-284564728.html

Экстренные меры в энергетике ЕС могут продлить еще на год

Экстренные меры в энергетике ЕС могут продлить еще на год

Предложенные к продлению меры включают "Положение о солидарности" и "Механизм рыночной коррекции" 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T18:05+0400

2023-11-28T18:05+0400

2023-11-28T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Европейская комиссия предложила продлить еще на 12 месяцев действующие с прошлого года в ЕС экстренные меры в области энергетики. Об этом говорится в заявлении ЕК.При этом в июне этого года Комиссия после оценки текущей ситуации на электрорынке стран ЕС и "эффективности введенных в прошлом году экстренных мер для его регулирования" заявляла, что не считает необходимым продлевать эти меры на новый период.Предложенное ЕК продление экстренных мер требует одобрения Совета ЕС квалифицированным большинством.Министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании в конце сентября прошлого года согласовали ряд мер для ответа на высокие цены на энергию. Они начали применяться с декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, экономика, новости, еврокомиссия, совет ес, энергетика грузии