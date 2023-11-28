https://sputnik-georgia.ru/20231128/gruziya-peredala-evrokomissii-plan-deystviy-po-vypolneniyu-novykh-usloviy--posol-es-284552693.html

Власти Грузии действуют молниеносно – посол Евросоюза

Власти Грузии действуют молниеносно – посол Евросоюза

В документе расписаны конкретные шаги, которые должны быть реализованы в рамках новых рекомендаций 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T14:28+0400

2023-11-28T14:28+0400

2023-11-28T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Власти Грузии подготовили и уже отправили Еврокомиссии план действий по выполнению новых условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Новые условия, среди которых проведение свободных выборов и сближение с внешней политикой ЕС, были озвучены Еврокомиссией 8 ноября 2023 года. В понедельник, 27 ноября, государственная комиссия по евроинтеграции утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ведомства. Посол напомнил, что Еврокомиссия 8 ноября дала положительную рекомендацию в связи с предоставлением Грузии статуса кандидата. Теперь, по словам Герчинского, решение рассмотрят 27 стран Евросоюза и примут решение 14-15 декабря. "Я очень рад, что этот обмен происходит для того, чтобы не терять времени даром и убедиться, что реформы идут в правильном направлении, чтобы после получения статуса кандидата в декабре Грузия как можно скорее предприняла следующие шаги и догнала Украину и Молдову", – отметил посол. Власти Грузии определились с планом действий для получения статуса кандидата в ЕС >>Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Власти Грузии также заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий и осуществлении дополнительных реформ. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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