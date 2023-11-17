https://sputnik-georgia.ru/20231117/pravitelstvo-gruzii-opredelilo-plan-deystviy-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es-284313543.html

Правительство Грузии определило план действий для получения статуса кандидата в ЕС

Правительство Грузии определило план действий для получения статуса кандидата в ЕС

Программа реформ очень широка и сложна, поэтому она требует тщательной и детальной координации, заявил министр 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T22:31+0400

2023-11-17T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. План действий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС обсуждался на заседании Комиссии по европейской интеграции Грузии, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. По его словам, на заседании Комиссии обсуждались не только реформы, которые должны быть реализованы до 15 декабря, но и повестка дня на следующий год, а также то, какие конкретные шаги должна предпринять Грузия для продолжения реформ. "Как известно, Еврокомиссия 8 ноября приняла решение, рекомендовавшее Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата, что является важным шагом вперед на пути европейской интеграции нашей страны. Это не конец процесса, мы продолжаем имплементацию амбициозной программы реформ нашей страны", – сказал Дарчиашвили. Программа реформ очень широка и сложна, поэтому она требует тщательной и детальной координации, добавил он. Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД >>"Осуществление реформ – это долгосрочная ответственность нашей власти, правительства, которую она вместе со своими партнерами взяла на себя, чтобы сделать Грузию достойным членом европейской семьи и максимально приблизить нашу страну как законодательно, так и институционально к европейской семье", – сказал Дарчиашвили. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, мид грузии, еврокомиссия, грузия - евросоюз