https://sputnik-georgia.ru/20231128/istoricheskoe-sobytie-mozaiku-iverskoy-bozhey-materi-iz-gruzii-razmestyat-v-vatikane-284551736.html
Историческое событие: мозаику Иверской Божьей Матери из Грузии разместят в Ватикане
Историческое событие: мозаику Иверской Божьей Матери из Грузии разместят в Ватикане
По преданию, образ Иверской Божией Матери защищает святую гору Афон, а это означает защиту православия до второго пришествия 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T14:08+0400
2023-11-28T14:08+0400
2023-11-28T14:16+0400
новости
религия
грузия
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1c/284551533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_504fb6b4bc4d577875c2db0d5e01c983.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Официальная церемония инаугурации мозаичной иконы Иверской Божией Матери, оригинал которой хранится на святой горе Афон, состоится в Ватикане 28 ноября, сообщает Первый канал. Оригинал иконы Божьей Матери с начала XI века пребывает неотлучно на горе Афон в Иверском монастыре, в честь которого он и получил свое название. В Грузии создали мозаичную фреску иконы, являющейся ее точной копией. По словам бывшего посла Ватикана в Грузии, кардинала Клаудио Гуджеротти, размещение мозаичной иконы Иверской Божией Матери в Ватикане – очень важное мероприятие, которое пригодится миру в будущем. Гуджеротти назвал это событие историческим и отметил, что Грузия богата христианским искусством и вдохновлена верой. Митрополит Чиатурский и Сачхерский, владыка Даниил заявил, что размещение мозаичной иконы Иверской Божией Матери в Ватикане – еще одна возможность защиты христианской веры в современном мире, который постепенно все больше и больше отдаляется от духовных ценностей. Он отметил, что это предание также говорит, что грузинская христианская церковь и грузинские православные до конца сохранят истинную веру. Перед инаугурацией во дворце эпохи возрождения состоялся торжественный прием. Культурную часть вечера оформили национальный балет "Сухишвилеби" и грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани".Иверская икона Божьей МатериИверская икона Божьей Матери – одна из самых любимых в народе, но при этом одна из самых труднодоступных. Ее списки разошлись по всему миру, но сама древняя икона, чудесным образом оказавшись в Афонском обители тысячу лет назад, никогда больше не покидала монашеский остров.Архивы Ватикана: Грузия получила доступ к крупнейшему хранилищу рукописей в мире>>Существует мнение, что это одна из икон, написанных самим апостолом Лукой. Согласно церковному преданию, древний образ в IX веке спасли от уничтожения иконобрцами благочестивые верующие, отпустив его плыть по морю. В то же время ряд современных искусствоведов датирует икону XI-XII веками.Существует несколько версий происхождения образа. Но во всех вариантах сказаний о ней, история Иверской иконы связана с Афоном, куда она чудесным образом прибыла по воздуху или по морю. По одной из гипотез, до того, как оказаться на Святой горе, она находилась в Грузии (Иверии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1c/284551533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_08a7e7e13e85ac2c5f1eed1ffdf046bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, религия , грузия, ватикан
новости, религия , грузия, ватикан
Историческое событие: мозаику Иверской Божьей Матери из Грузии разместят в Ватикане
14:08 28.11.2023 (обновлено: 14:16 28.11.2023)
По преданию, образ Иверской Божией Матери защищает святую гору Афон, а это означает защиту православия до второго пришествия
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Официальная церемония инаугурации мозаичной иконы Иверской Божией Матери, оригинал которой хранится на святой горе Афон, состоится в Ватикане 28 ноября, сообщает Первый канал.
Оригинал иконы Божьей Матери с начала XI века пребывает неотлучно на горе Афон в Иверском монастыре, в честь которого он и получил свое название. В Грузии создали мозаичную фреску иконы, являющейся ее точной копией.
По словам бывшего посла Ватикана в Грузии, кардинала Клаудио Гуджеротти, размещение мозаичной иконы Иверской Божией Матери в Ватикане – очень важное мероприятие, которое пригодится миру в будущем.
Гуджеротти назвал это событие историческим и отметил, что Грузия богата христианским искусством и вдохновлена верой.
"Настало время, чтобы христиане встретились с миром, в противном случае, мир исчезнет после падения. Так что это очень важное мероприятие и не только в культурном плане. Это очень пригодится всему миру в будущем", – заявил Гуджеротти.
Митрополит Чиатурский и Сачхерский, владыка Даниил заявил, что размещение мозаичной иконы Иверской Божией Матери в Ватикане – еще одна возможность защиты христианской веры в современном мире, который постепенно все больше и больше отдаляется от духовных ценностей.
"Икона Иверской Божией Матери, ее подлинник находится на горе Афон… Есть такое церковное предание, что эта икона защищает гору Афон. Защита горы Афон в целом означает защиту православия до второго пришествия", – сказал владыка Данииль.
Он отметил, что это предание также говорит, что грузинская христианская церковь и грузинские православные до конца сохранят истинную веру.
"Мы благодарны Богу, что это произошло, исполнилось и отныне Иверская Божия Матерь будет проповедовать и за пределами Грузии, на этот раз на территории Ватикана", – отметил владыка Данииль.
Перед инаугурацией во дворце эпохи возрождения состоялся торжественный прием. Культурную часть вечера оформили национальный балет "Сухишвилеби" и грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани".
Иверская икона Божьей Матери
Иверская икона Божьей Матери – одна из самых любимых в народе, но при этом одна из самых труднодоступных. Ее списки разошлись по всему миру, но сама древняя икона, чудесным образом оказавшись в Афонском обители тысячу лет назад, никогда больше не покидала монашеский остров.
Существует мнение, что это одна из икон, написанных самим апостолом Лукой. Согласно церковному преданию, древний образ в IX веке спасли от уничтожения иконобрцами благочестивые верующие, отпустив его плыть по морю. В то же время ряд современных искусствоведов датирует икону XI-XII веками.
Существует несколько версий происхождения образа. Но во всех вариантах сказаний о ней, история Иверской иконы связана с Афоном, куда она чудесным образом прибыла по воздуху или по морю. По одной из гипотез, до того, как оказаться на Святой горе, она находилась в Грузии (Иверии).