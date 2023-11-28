https://sputnik-georgia.ru/20231128/istoricheskoe-sobytie-mozaiku-iverskoy-bozhey-materi-iz-gruzii-razmestyat-v-vatikane-284551736.html

Историческое событие: мозаику Иверской Божьей Матери из Грузии разместят в Ватикане

Историческое событие: мозаику Иверской Божьей Матери из Грузии разместят в Ватикане

По преданию, образ Иверской Божией Матери защищает святую гору Афон, а это означает защиту православия до второго пришествия 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T14:08+0400

2023-11-28T14:08+0400

2023-11-28T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Официальная церемония инаугурации мозаичной иконы Иверской Божией Матери, оригинал которой хранится на святой горе Афон, состоится в Ватикане 28 ноября, сообщает Первый канал. Оригинал иконы Божьей Матери с начала XI века пребывает неотлучно на горе Афон в Иверском монастыре, в честь которого он и получил свое название. В Грузии создали мозаичную фреску иконы, являющейся ее точной копией. По словам бывшего посла Ватикана в Грузии, кардинала Клаудио Гуджеротти, размещение мозаичной иконы Иверской Божией Матери в Ватикане – очень важное мероприятие, которое пригодится миру в будущем. Гуджеротти назвал это событие историческим и отметил, что Грузия богата христианским искусством и вдохновлена верой. Митрополит Чиатурский и Сачхерский, владыка Даниил заявил, что размещение мозаичной иконы Иверской Божией Матери в Ватикане – еще одна возможность защиты христианской веры в современном мире, который постепенно все больше и больше отдаляется от духовных ценностей. Он отметил, что это предание также говорит, что грузинская христианская церковь и грузинские православные до конца сохранят истинную веру. Перед инаугурацией во дворце эпохи возрождения состоялся торжественный прием. Культурную часть вечера оформили национальный балет "Сухишвилеби" и грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани".Иверская икона Божьей МатериИверская икона Божьей Матери – одна из самых любимых в народе, но при этом одна из самых труднодоступных. Ее списки разошлись по всему миру, но сама древняя икона, чудесным образом оказавшись в Афонском обители тысячу лет назад, никогда больше не покидала монашеский остров.Архивы Ватикана: Грузия получила доступ к крупнейшему хранилищу рукописей в мире>>Существует мнение, что это одна из икон, написанных самим апостолом Лукой. Согласно церковному преданию, древний образ в IX веке спасли от уничтожения иконобрцами благочестивые верующие, отпустив его плыть по морю. В то же время ряд современных искусствоведов датирует икону XI-XII веками.Существует несколько версий происхождения образа. Но во всех вариантах сказаний о ней, история Иверской иконы связана с Афоном, куда она чудесным образом прибыла по воздуху или по морю. По одной из гипотез, до того, как оказаться на Святой горе, она находилась в Грузии (Иверии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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