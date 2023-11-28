https://sputnik-georgia.ru/20231128/kak-prokhodit-oranzhevyy-rtveli-v-adzharii--mestnye-vlasti-o-sbore-mandarinov-284564475.html

"Оранжевый ртвели" по-аджарски – власти отчитались о сборе цитрусов

"Оранжевый ртвели" по-аджарски – власти отчитались о сборе цитрусов

В текущем году размер субсидии на промышленную переработку цитрусов удвоился 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T17:43+0400

2023-11-28T17:43+0400

2023-11-28T17:55+0400

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мандарины

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Сезон сбора мандаринов в Аджарии пройдет беспрепятственно – уже экспортировано более 3,7 тысячи тонн цитрусовых, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительтства. Сезон сбора урожая (ртвели) цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. Оранжевый ртвели вошел в активную фазу в середине ноября. Рижвадзе напомнил и о помощи местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов со стороны правительства. В текущем году размер субсидии на промышленную переработку цитрусов удвоился. Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, получат госсубсидию в размере 0,30 лари за килограмм вместо 0,15 лари годом ранее. В регионе 25 октября заработал координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. В текущем году ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых. Экспортные мандарины получат более 20 предприятий по переработке цитрусовых, а нестандартные мандарины примет консервный завод в Кобулети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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