https://sputnik-georgia.ru/20231128/kvaratskheliya-boretsya-za-zvanie-luchshego-igroka-2023-goda-po-versii-globe-soccer-awards-284560869.html

Кварацхелия борется за звание "Лучшего игрока 2023 года" по версии Globe Soccer Awards

Кварацхелия борется за звание "Лучшего игрока 2023 года" по версии Globe Soccer Awards

На сегодняшний день лидирует португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T16:16+0400

2023-11-28T16:16+0400

2023-11-28T16:16+0400

спорт

новости

грузия

тбилиси

хвича кварацхелия

криштиану роналду

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/15/283524246_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_1a86bcf05f5cda30c1feaf602cbd4298.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи", лучший футболист серии А сезона 2022/2023 Хвича Кварацхелия вошел в число финалистов премии Globe Soccer Awards и борется за звание "Лучший игрок 2023 года". Церемония вручения награды состоится 19 января 2024 года в Дубае. Действующий обладатель премии – французский футболист, нападающий саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема. Проголосовать за Хвичу Кварацхелия можно по данной ссылке.На сегодняшний день с 29% лидирует португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. На втором месте норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холлан. У Хвичи Кварацхелия пока 1,5%. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года. Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, тбилиси, хвича кварацхелия, криштиану роналду, футбол