https://sputnik-georgia.ru/20231128/kvaratskheliya-boretsya-za-zvanie-luchshego-igroka-2023-goda-po-versii-globe-soccer-awards-284560869.html
Кварацхелия борется за звание "Лучшего игрока 2023 года" по версии Globe Soccer Awards
Кварацхелия борется за звание "Лучшего игрока 2023 года" по версии Globe Soccer Awards
На сегодняшний день лидирует португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T16:16+0400
2023-11-28T16:16+0400
2023-11-28T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи", лучший футболист серии А сезона 2022/2023 Хвича Кварацхелия вошел в число финалистов премии Globe Soccer Awards и борется за звание "Лучший игрок 2023 года". Церемония вручения награды состоится 19 января 2024 года в Дубае. Действующий обладатель премии – французский футболист, нападающий саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема. Проголосовать за Хвичу Кварацхелия можно по данной ссылке.На сегодняшний день с 29% лидирует португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. На втором месте норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холлан. У Хвичи Кварацхелия пока 1,5%. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года. Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, хвича кварацхелия, криштиану роналду, футбол
Кварацхелия борется за звание "Лучшего игрока 2023 года" по версии Globe Soccer Awards
На сегодняшний день лидирует португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи", лучший футболист серии А сезона 2022/2023 Хвича Кварацхелия вошел в число финалистов премии Globe Soccer Awards и борется за звание "Лучший игрок 2023 года".
Церемония вручения награды состоится 19 января 2024 года в Дубае. Действующий обладатель премии – французский футболист, нападающий саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема.
Проголосовать за Хвичу Кварацхелия можно по данной ссылке
.
На сегодняшний день с 29% лидирует португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. На втором месте норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холлан. У Хвичи Кварацхелия пока 1,5%.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года.
Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.