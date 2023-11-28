https://sputnik-georgia.ru/20231128/lekarstva-v-gruzii-podesheveyut-284549585.html

Лекарства в Грузии подешевеют?

Лекарства в Грузии подешевеют?

Власти Грузии намерены профинансировать лечение большего числа пациентов и повысить доступность лекарств 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T12:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламентский комитет по здравоохранению поддержал законодательную инициативу, согласно которой в Грузии государство сможет закупать фармацевтическую продукцию по существенно низкой стоимости на особых условиях, путем прямых переговоров с производителем или обладателем торговой лицензии, сообщает Первый канал. Парламентский комитет здравоохранения поддержал поправки в закон "О лекарстве и фармацевтической деятельности" и "О госзакупках" в третьем, окончательном чтении. Законодательную инициативу правительства депутатам представила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Цель поправок – расширить доступ к инновационным (новым оригинальным) фармацевтическим продуктам путем их приобретения на особых условиях. По словам замминистра, таким образом можно будет профинансировать лечение большего числа пациентов и повысить доступность лекарств. Также повысится эффективность расходования государственных средств и увеличится количество финансируемых лекарств. Власти Грузии заключили договор о закупке лекарств для онкопациентов по более низкой цене>>Жители Грузии многие годы жаловались на высокие цены на медикаменты, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше. Многие даже ездят за лекарствами в эту соседнюю страну, поскольку даже с учетом трат на поездку, расходов меньше. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. В случае референтных цен, государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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