https://sputnik-georgia.ru/20231122/vlasti-gruzii-zaklyuchili-dogovor-o-zakupke-lekarstv-dlya-onkopatsientov-po-bolee-nizkoy-tsene-284413554.html

Власти Грузии заключили договор о закупке лекарств для онкопациентов по более низкой цене

Власти Грузии заключили договор о закупке лекарств для онкопациентов по более низкой цене

C 2024 года власти Грузии полностью покроют финансирование курса лечения онкологических пациентов 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T17:49+0400

2023-11-22T17:49+0400

2023-11-22T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Начат процесс закупки инновационных онкологических препаратов путем прямых закупок от производителя по значительно низкой цене, сообщили в министерстве здравоохранения Грузии. Минздрав Грузии оформил соглашение со швейцарской компанией "Роше", занимающейся производством лекарств. Согласно документу, государство закупит от компании разные препараты путем прямых закупок. По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, с 2024 года государство полностью покроет финансирования курса лечения онкологических пациентов. Закупка лекарств непосредственно от производителей дает государству возможность помочь большему количеству пациентов и увеличить количество финансируемых лекарств. Власти Грузии максимально помогают онкопациентам с расходами – глава Минздрава>>Минздрав Грузии ведет переговоры с теми ведущими фармацевтическими компаниями, лекарства которых широко используются в Грузии. Главная цель новшества – обеспечить население высококачественными медикаментами. Данный процесс осуществляется путем специального типа закупок MЕА. Он внедрен на основе рекомендации международных групп и значительно сэкономит средства. Ранее министр здравоохранения вспомнил печальные факты, когда в начале года пять компаний на одни и те же препараты для лечения онкозаболеваний предложили совершенно одинаковые цены. Они были в три-четыре раза выше себестоимости. На сегодняшний день министерство путем прямых закупок приобретает инсулин. На закупку редких медикаментов выделено более 30 миллионов лари (11,2 миллиона долларов). На инсулин – более 10 миллионов лари (3,7 миллиона долларов). С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства (3 200 наименований – ред.) начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется.Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект>> Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав