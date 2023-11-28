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Оливковое масло из Грузии входит в четверку лучших в мире

Оливковое масло из Грузии входит в четверку лучших в мире

Этот успех может стать основой для дополнительных инвестиций в Грузию, считает Георгий Сванидзе 28.11.2023, Sputnik Грузия

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2023-11-28T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузинское оливковое масло по своему качеству входит в четверку лучших после таких стран, как Греция, Италия и Испания, что является большим успехом для страны, заявил бывший президент Международного совета по оливкам (МСК), бизнесмен Георгий Сванидзе. Грузия присоединилась к Международному совету по оливкам в 2019 году. "Грузинское оливковое масло заняло место в первой четвертке на мировом рынке после Греции, Италии и Испании. Это большой успех, и мы надеемся, что он станет основой для дополнительных инвестиций в Грузию. Наша земля и климат дают оливкам такую возможность для развития, что из них получают масло высочайшего качества, а это означает высокую цену, и это масло привлекательно как для Европы, так и для Азии", – сказал Сванидзе в эфире радио "Коммерсант". Кахетинские маслины выходят на мировой рынок >>По его словам, среди планов посадка в Грузии разных сортов оливок и расширение перерабатывающих заводов, что поддерживается Международным советом по оливкам. "Фермеры подхватили эту культуру и каждый год высаживают саженцы оливок, думаем о расширении перерабатывающего завода. Международный совет по оливкам полностью участвует в развитии и стратегии нашей страны и поддерживает нас. Думаем посадить различные сорта", – сказал Сванидзе. По его словам, в Грузии построен оливковый питомник и выращиваются саженцы грузинских оливок, которые будут гораздо более ценными, устойчивыми и дадут урожай более высокого качества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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