https://sputnik-georgia.ru/20231128/pravitelstvo-gruzii-podgotovilo-okonchatelnyy-variant-gosbyudzheta-na-2024-god-284544740.html

Правительство Грузии подготовило окончательный вариант госбюджета на 2024 год

Правительство Грузии подготовило окончательный вариант госбюджета на 2024 год

Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей на 2024 год, экономический рост составит 5,2%, дефицит бюджета – 2,5% 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T09:01+0400

2023-11-28T09:01+0400

2023-11-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии представит окончательный вариант государственного бюджета Грузии на 2024 год в парламент в ближайшее время, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге. Правительство Грузии завершило работу над окончательным вариантом госбюджета страны и 1 декабря представит его на утверждение парламенту страны. Законодательный орган должен принять госбюджет до 1 января 2024 года. По словам министра, в окончательном варианте бюджета основные бюджетные параметры остались неизменными и экономические параметры прогнозируются достаточно консервативно. Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей на 2024 год, экономический рост составит 5,2%, дефицит бюджета – 2,5%, а долг правительства примерно 38% к ВВП. При указанных параметрах прогноз ВВП в следующем году составит 86 миллиардов лари, а ВВП на душу населения превысит 8,5 тысячи долларов. Назван приоритет бюджета Грузии на 2024 год >>По информации министра, правительство прогнозирует размер экономики к 2027 году до 108 миллиардов лари, которая составляет до 11 тысяч долларов на душу населения. "Что касается непосредственно расходной части, то расходная часть увеличится примерно на 165 миллионов лари по сравнению с вариантом, который уже был рассмотрен во втором представлении", – заявил министр. На что пойдут деньги По информации Хуцишвили, бюджет будущего года предусматривает рост как социального, так и инфраструктурного направлений. В 2024 году растут пенсии и социальные выплаты. Кроме того, значительный рост запланирован в сфере образования. Дополнительно до 250 миллионов лари предусмотрено на оборону и безопасность. А на развитие инфраструктуры, в целом, будет направлено 6,7 миллиарда лари. Как заявил министр, основная часть консолидированного бюджета будет направлена в регионы. Будет увеличен фонд проектов, реализуемых в регионах, примерно на 130 миллионов лари. Также 15 миллионов лари выделено для пострадавших от стихийного бедствия в Гурии. В текущем году на борьбу со стихией правительство уже выделило 15 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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