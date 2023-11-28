https://sputnik-georgia.ru/20231128/prokuratura-obzhaluet-reshenie-suda-o-naznachenie-zaloga-reperu-kabu-284550935.html

Прокуратура обжалует решение суда о назначение залога рэперу "Кабу"

Прокуратура обжалует решение суда о назначение залога рэперу "Кабу"

Сам рэпер не признает себя виновным по предъявленным обвинениям 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T12:46+0400

2023-11-28T12:46+0400

2023-11-28T12:52+0400

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новости

тбилиси

каха абуашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Прокуратура не согласна с решением Тбилисского городского суда, который избрал залог в качестве меры пресечения для популярного грузинского актера и рэпера Кахи Абуашвили ("Кабу"), задержанного по обвинению в расправе над женщиной и приобретении наркотиков, и намерена обжаловать его в Апелляционном суде, говорится в сообщении на сайте ведомства. Кабу задержали 25 ноября. Прокуратура 27 ноября предъявила ему обвинения в насилии в отношении женщины, угрозах и незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Сам рэпер не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Адвокаты рэпера изначально ходатайствовали о внесении залога в размере 2 тысяч лари (738 долларов) вместо заключения в качестве меры пресечения. Рэпер выйдет на свободу после внесения суммы залога. По данным следствия, 25 ноября в Тбилиси, передвигаясь на машине, рэпер ударил сопровождающую его женщину рукояткой ножа по ноге, а также несколько раз ударил ее рукой. В результате женщина испытала физическую боль и получила телесные повреждения. Кроме того, рэпер, демонстрируя нож, угрожал потерпевшей причинением вреда здоровью и увечий, а также дважды замахнулся раскрытым ножом в ее сторону. Рэпер "Кабу" задержан за рукоприкладство – СМИ >>Женщина, увидев патрульную машину на Кахетинском шоссе, открыла дверь движущейся машины и позвала полицейских на помощь. Полицейские последовали за машиной, остановили ее и на месте задержали подозреваемого, на которого указала женщина. Кроме того, следствие утверждает, что рэпер незаконно приобрел и хранил наркотический препарат альфа-ПВП общей массой 1,28 грамма, помещенный в два полиэтиленовых герметичных пакета. Рэпера задержали в тот же день. Ему были предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – побои, причинившие физическую боль потерпевшему, по мотиву дискриминации по гендерному признаку; угроза причинением вреда здоровью по мотиву дискриминации по гендерному признаку и незаконное приобретение и хранение наркотиков. Судебный процесс по делу назначен в Тбилисском городском суде на 18 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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