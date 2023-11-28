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Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды
Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды
Такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T14:48+0400
2023-11-28T14:48+0400
2023-11-28T16:51+0400
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кобулети
торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Шторм в Черноморском регионе Грузии Аджарии достиг исторического максимума в 8 баллов, заявил директор Батумского бульвара Лаша Микеладзе в эфире телеканала "Рустави 2". Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. Накануне на море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах этих курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь.Кроме того, по его словам, вытекло большое количество морской воды, что вывело из строя дренажные системы Батумского бульвара, из-за чего были локальные затопления. "Соответствующие службы работают в круглосуточном экстренном режиме. Территория расчищается. Как только погода прояснится, эти мероприятия продолжатся и станут активными. Первая задача – очистить и променад, и велодорожку от песчано-гравийной массы", – заявил Микеладзе.Между тем, шторм на черноморских курортах Грузии продолжается. В результате стихии пострадала инфраструктура в Батуми, Кобулети (Аджария), Поти и Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети). Повреждены пешеходные тропинки, брусчатка, скамейки и сезонные кафе-бары. Улицы затоплены, повреждены жилые дома. Выброшенная в результате шторма масса парализовала дренажные каналы. Из-за шторма проведение интенсивных работ невозможно. Глава Аджарии дал поручение помочь пострадавшим из-за непогоды>>Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уже поручил соответствующим ведомствам провести очистительные работы и ликвидировать последствия стихии своевременно, а также оказать помощь пострадавшим. Синоптики и сегодня прогнозируют плохую погоду на море и шестибалльный шторм. По прогнозам синоптиков, на черноморском побережье погода прояснится 29-30 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аджария, батуми, кобулети, торнике рижвадзе
грузия, новости, аджария, батуми, кобулети, торнике рижвадзе
Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды
14:48 28.11.2023 (обновлено: 16:51 28.11.2023)
Такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Шторм в Черноморском регионе Грузии Аджарии достиг исторического максимума в 8 баллов, заявил директор Батумского бульвара Лаша Микеладзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. Накануне на море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах этих курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь.
"Шторм достиг исторического максимума – 8 баллов. В результате чего был нанесен ущерб как променаду, так и пляжной инфраструктуре. На первой полосе Батумского бульвара образовалась песчано-гравийная масса", – заявил Микеладзе.
Кроме того, по его словам, вытекло большое количество морской воды, что вывело из строя дренажные системы Батумского бульвара, из-за чего были локальные затопления.
"Соответствующие службы работают в круглосуточном экстренном режиме. Территория расчищается. Как только погода прояснится, эти мероприятия продолжатся и станут активными. Первая задача – очистить и променад, и велодорожку от песчано-гравийной массы", – заявил Микеладзе.
Между тем, шторм на черноморских курортах Грузии продолжается. В результате стихии пострадала инфраструктура в Батуми, Кобулети (Аджария), Поти и Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети). Повреждены пешеходные тропинки, брусчатка, скамейки и сезонные кафе-бары. Улицы затоплены, повреждены жилые дома. Выброшенная в результате шторма масса парализовала дренажные каналы. Из-за шторма проведение интенсивных работ невозможно.
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уже поручил соответствующим ведомствам провести очистительные работы и ликвидировать последствия стихии своевременно, а также оказать помощь пострадавшим.
Синоптики и сегодня прогнозируют плохую погоду на море и шестибалльный шторм. По прогнозам синоптиков, на черноморском побережье погода прояснится 29-30 ноября.