https://sputnik-georgia.ru/20231128/shtorm-veka--v-adzharii-prodolzhayut-borotsya-s-posledstviyami-nepogody-284552393.html

Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды

Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды

Такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T14:48+0400

2023-11-28T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Шторм в Черноморском регионе Грузии Аджарии достиг исторического максимума в 8 баллов, заявил директор Батумского бульвара Лаша Микеладзе в эфире телеканала "Рустави 2". Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. Накануне на море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах этих курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь.Кроме того, по его словам, вытекло большое количество морской воды, что вывело из строя дренажные системы Батумского бульвара, из-за чего были локальные затопления. "Соответствующие службы работают в круглосуточном экстренном режиме. Территория расчищается. Как только погода прояснится, эти мероприятия продолжатся и станут активными. Первая задача – очистить и променад, и велодорожку от песчано-гравийной массы", – заявил Микеладзе.Между тем, шторм на черноморских курортах Грузии продолжается. В результате стихии пострадала инфраструктура в Батуми, Кобулети (Аджария), Поти и Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети). Повреждены пешеходные тропинки, брусчатка, скамейки и сезонные кафе-бары. Улицы затоплены, повреждены жилые дома. Выброшенная в результате шторма масса парализовала дренажные каналы. Из-за шторма проведение интенсивных работ невозможно. Глава Аджарии дал поручение помочь пострадавшим из-за непогоды>>Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уже поручил соответствующим ведомствам провести очистительные работы и ликвидировать последствия стихии своевременно, а также оказать помощь пострадавшим. Синоптики и сегодня прогнозируют плохую погоду на море и шестибалльный шторм. По прогнозам синоптиков, на черноморском побережье погода прояснится 29-30 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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