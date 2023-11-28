https://sputnik-georgia.ru/20231128/v-gruzii-planiruetsya-otmena-sroka-davnosti-po-ryadu-tyazhkikh-prestupleniy-284567017.html

В Грузии планируется отмена срока давности по ряду тяжких преступлений

В Грузии планируется отмена срока давности по ряду тяжких преступлений

Срок давности — это период времени, прошедший после преступления, с истечением которого прекращается уголовное преследование 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T19:08+0400

2023-11-28T19:08+0400

2023-11-28T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие отмену срока давности по таким тяжким преступлениям, как изнасилование, пытки и ряд других. Срок давности – это период времени, прошедший после преступления, с истечением которого прекращается уголовное преследование. Согласно законопроекту, срок давности не будет применяться в случае совершения преступлений, предусмотренных статьями 1441 ("Пытки"), 1442 ("Угроза пыткой") и 1443 ("Унижающее или нечеловеческое обращение") УК Грузии.Также предлагается отменить срок давности по преступлениям, предусмотренным статьями 137-141 и 253−2552 УК Грузии в отношении несовершеннолетнего.Речь идет о таких преступлениях, как изнасилование, проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, развратные деяния, вовлечение в занятие проституцией, содействие занятию проституцией, незаконное изготовление или сбыт порнографических произведений или иных предметов и других.В случае принятия поправок срок давности также не будет применяться в случае преступления, совершение которого привело к смерти человека и за которое предусмотрено бессрочное лишение свободы, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Автором законопроекта является глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Инициаторы – депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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