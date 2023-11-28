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https://sputnik-georgia.ru/20231128/verkhniy-lars-segodnya-na-rossiysko-gruzinskoy-granitse-zastryalo-bolee-26-tys-gruzovikov-284547919.html
"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2,6 тыс. грузовиков
"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2,6 тыс. грузовиков
В Грузии на участке дороги, ведущем к границе с Россией, запрещено движение всех видов транспорта 28.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Более 2,6 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на КПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Накануне движение всех видов автотранспорта было запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией.Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для всех видов транспорта&gt;&gt;Ограничения введены из-за высокой опасности схода лавин после прогноза Национального агентства окружающей среды. На остальных участках трассы движение свободно. В воскресенье поздно вечером было введено ограничение на передвижение большегрузов.С российской стороны въезда в Грузию к утру вторника ожидают 2 667 машин.Для остального вида автотранспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, россия, новости, северная осетия, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс
грузия, россия, новости, северная осетия, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс

"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2,6 тыс. грузовиков

11:01 28.11.2023 (обновлено: 11:14 28.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerПробка из грузовых автомобилей у КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс"
Пробка из грузовых автомобилей у КПП Казбеги - Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии на участке дороги, ведущем к границе с Россией, запрещено движение всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Более 2,6 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на КПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Накануне движение всех видов автотранспорта было запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией.
Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для всех видов транспорта>>
Ограничения введены из-за высокой опасности схода лавин после прогноза Национального агентства окружающей среды. На остальных участках трассы движение свободно. В воскресенье поздно вечером было введено ограничение на передвижение большегрузов.
С российской стороны въезда в Грузию к утру вторника ожидают 2 667 машин.
Для остального вида автотранспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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