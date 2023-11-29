https://sputnik-georgia.ru/20231129/gruzinskiy-reper-kabu-vyshel-pod-zalog-cherez-chetyre-dnya-posle-aresta-284591135.html

Грузинский рэпер "Кабу" вышел под залог через четыре дня после ареста

Грузинский рэпер "Кабу" вышел под залог через четыре дня после ареста

Музыкант заплатил залог 10 тысяч лари 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T21:44+0400

2023-11-29T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Популярный грузинский актер и рэпер Кахи Абуашвили ("Кабу"), задержанный по обвинению в расправе над женщиной и приобретении наркотиков, вышел на свободу после уплаты залога, сообщает телеканал "Рустави 2". "Кабу" задержали 25 ноября. Прокуратура 27 ноября предъявила ему обвинения в насилии в отношении женщины, угрозах и незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Суд в тот же день избрал ему в виде меры пресечения залог в 10 тысяч лари (около 3,7 тысячи долларов). По словам адвокатов, рэпер покинул тюрьму, полностью внеся сумму залога, и теперь на свободе будет ждать приговора суда. Прокуратура обжалует решение суда о назначение залога рэперу "Кабу">>Между тем прокуратура опасается, что обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей, и уже обжаловала залог в апелляционном суде. Если апелляционный суд поддержит ходатайство прокуратуры Кабу вернется за решетку. Детали дела против рэпера По данным следствия, 25 ноября в Тбилиси, передвигаясь на машине, Кабу ударил сопровождающую его женщину рукояткой ножа по ноге, а также несколько раз ударил ее рукой. В результате женщина испытала физическую боль и получила телесные повреждения. Кроме того, рэпер, демонстрируя нож, угрожал потерпевшей причинением вреда здоровью и увечьями, а также дважды замахнулся раскрытым ножом в ее сторону. Женщина, увидев патрульную машину на Кахетинском шоссе, открыла дверь движущейся машины и позвала полицейских на помощь. Полицейские последовали за машиной, остановили ее и на месте задержали подозреваемого, на которого указала женщина. Кроме того, следствие утверждает, что рэпер незаконно приобрел и хранил наркотический препарат альфа-ПВП общей массой 1,28 грамма, помещенный в два полиэтиленовых герметичных пакета. Рэпера задержали в тот же день. Ему были предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – побои, причинившие физическую боль потерпевшему, по мотиву дискриминации по гендерному признаку; угроза причинением вреда здоровью по мотиву дискриминации по гендерному признаку и незаконное приобретение и хранение наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха абуашвили, тбилисский городской суд