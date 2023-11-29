https://sputnik-georgia.ru/20231129/pozornaya-i-zakaznaya--lider-gruzinskoy-mechty-o-state-politico-ob-ivanishvili-284590314.html
Позорная и заказная – лидер "Грузинской мечты" о статье Politico про Иванишвили
Позорная и заказная – лидер "Грузинской мечты" о статье Politico про Иванишвили
Экс-премьер Грузии упоминается в статье как олигарх, который, по слухам, "подотчетен перед Россией" 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T21:24+0400
2023-11-29T21:24+0400
2023-11-29T21:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Опубликованный в европейском издании Politico материал об основателе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьере и миллиардере Биздине Иванишвили является заказным и позорным, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Иванишвили включили в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы за 2024 год по версии издания Politico. Иванишвили занимает восьмое место в категории "разрушителей". Он также упоминается как олигарх, который, по слухам, "подотчетен перед Россией", где он сколотил свое состояние. Информация о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии периодически становится известной общественности благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Кобахидзе не исключает, что заплативший деньги за публикацию статьи может быть "локальным грузинским субъектом". Кобахидзе также отметил, что против Иванишвили де-факто уже действуют санкции – его деньги были заморожены в швейцарском банке. Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 гг., управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. Суд обязал дочку Credit Suisse внести $750 млн на свой депозитный счет в пользу Иванишвили>>Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того, как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж. В конце июня 2023 года апелляционный суд Бермудских островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda), выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, грузинская мечта - демократическая грузия, европа, сша
грузия, новости, политика, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, грузинская мечта - демократическая грузия, европа, сша
Позорная и заказная – лидер "Грузинской мечты" о статье Politico про Иванишвили
21:24 29.11.2023 (обновлено: 21:31 29.11.2023)
Экс-премьер Грузии упоминается в статье как олигарх, который, по слухам, "подотчетен перед Россией"
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Опубликованный в европейском издании Politico материал об основателе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьере и миллиардере Биздине Иванишвили является заказным и позорным, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Иванишвили включили в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы за 2024 год по версии издания Politico
. Иванишвили занимает восьмое место в категории "разрушителей". Он также упоминается как олигарх, который, по слухам, "подотчетен перед Россией", где он сколотил свое состояние.
"Это просто позорная статья... Данная статья Politiсo с высокой долей вероятности является заказной, и завтра или послезавтра мы сможем увидеть соответствующий источник финансирования, например, на сайте FARA. Как правило, подобные статьи пишутся на заказ в обмен на деньги", – заявил Кобахидзе.
Информация о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии периодически становится известной общественности благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят.
Кобахидзе не исключает, что заплативший деньги за публикацию статьи может быть "локальным грузинским субъектом".
"Мы знаем, что некоторые люди бегают по кабинетам в Вашингтоне, в Брюсселе и при этом они сами это признают, и требуют введения санкций в отношение грузинских политиков или других людей. На лицо может быть подобная локальная проблема", – отметил Кобахидзе.
Кобахидзе также отметил, что против Иванишвили де-факто уже действуют санкции – его деньги были заморожены в швейцарском банке.
"Однако Бидзина Иванишвили не предпринял такие шаги, которые могли бы создать проблемы и нанести ущерб его стране. Здесь не нужны никакие намеки и никакой шантаж, тем более в виде напечатанных в Politiko статей здесь ничего не изменит", – подчеркнул Кобахидзе.
Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 гг., управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной.
Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того, как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества.
С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.
В конце июня 2023 года апелляционный суд Бермудских островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda), выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов.