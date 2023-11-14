https://sputnik-georgia.ru/20231114/sud-obyazal-dochku-credit-suisse-vnesti-750-mln-na-svoy-depozitnyy-schet-v-polzu-ivanishvili-284217188.html

Суд обязал дочку Credit Suisse внести $750 млн на свой депозитный счет в пользу Иванишвили

Суд обязал дочку Credit Suisse внести $750 млн на свой депозитный счет в пользу Иванишвили

Иванишвили начал судиться с Credit Suisse после того, как в 2015 году обнаружил пропажу сотен миллионов долларов 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T23:58+0400

2023-11-14T23:58+0400

2023-11-15T00:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сингапурский международный коммерческий суд обязал дочернюю компанию швейцарского банка Credit Suisse внести на депозитный счет суда 742,7 миллиона долларов в пользу истцов – основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили и его семьи, говорится в заключении суда. Решение суда должно быть выполнено в течение 21 дня начиная со 2 ноября. Это является условием приостановления судебных решений от 26 мая 2023 года и от 19 сентября 2023 года касательно компенсации Иванишвили. О приостановлении решений ходатайствовал ответчик – Credit Suisse Trust Limited, который ранее подал апелляцию. Апелляционный суд, по данным сторон, рассмотрит вопрос в начале апреля 2024 года.Сингапурский международный коммерческий суд 26 мая 2023 года обязал дочку Credit Suisse выплатить Иванишвили компенсацию в размере 926 миллионов долларов за потерю части его состояния.Решением того же суда от 19 сентября сумма полагающейся Иванишвили компенсации была сокращена до 781,5 миллиона долларов по причине изменения даты начала расчетов ущерба – март 2008 года вместо декабря 2007 года, а также значительного снижения показателей контрольного портфеля в период с октября 2021 года по май 2023 года.На последнем судебном заседании, 2 ноября, судья отметила тот факт, что ответчик только на десятый день судебного разбирательства признался в нарушении обязательств в отношении семьи Иванишвили. "Тот факт, что именно на десятый день было сделано признание в нарушении обязательств, с одной стороны, заслуживает одобрения, но с другой стороны – его следует рассматривать в свете очень долгой истории привлечения заявителей к ответственности", – сказано в решении суда.Судебное разбирательство в Сингапуре длится с 2017 года. "Другим аспектом предыстории этого судебного процесса является отсутствие доверия... Данные под присягой показания, которые были поданы в этом заявлении, демонстрируют взаимное отсутствие доверия между всеми сторонами", – сказано в решении суда.По данным СМИ, в конце 2004 года Иванишвили вложил в Credit Suisse более 1 миллиарда долларов, а спустя почти десять лет, в 2015 году, узнал о совершенном против него преступлении. Выяснилось, что с 2008 года бизнесмен получал от менеджмента Credit Suisse фальсифицированные отчеты о сумме денег на его счету. Размер только прямого ущерба был около 1 миллиарда долларов. Иванишвили vs Credit Suisse – экс-премьеру Грузии вновь вставляют палки в колеса>>В мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.Между тем юристы Иванишвили не раз говорили, что Лескодрон не смог бы провернуть такое в одиночку и что менеджмент Credit Suisse узнал о мошенничестве намного раньше Иванишвили, как минимум в 2010 году, но не пресек этого. В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году до начала рассмотрения гражданских споров по существу Лескодрон покончил жизнь самоубийством.В течение семи лет, начиная с 2016 года, Иванишвили в разное время инициировал судебные разбирательства в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где, как заявили юристы, менеджмент Credit Suisse раскидал деньги бизнесмена.Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse>>В одном случае речь идет о возмещении ущерба из-за мошенничества, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse, в Сингапуре и на острове Гернси (территория Британской короны), осуществлять запрашиваемые транзакции.В 2022 году суд Бермудских островов обязал дочку банка, страховую компанию Credit Suisse Life, выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам в размере около 607,4 миллиона долларов. В судебном решении было отмечено, что эти деньги будут храниться на независимом счете до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции.Что касается незатронутых мошеннической схемой денег, Иванишвили перенес их в другой швейцарский банк – Julius Baer, а управление активами поручил трастам опять-таки банка Credit Suisse по его же рекомендации. Основная часть этих тех денег находится под управлением траста в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны).По данным юристов Иванишвили, суд предоставил экс-премьеру доступ к деньгам, которые находятся под управлением траста Green Vals Trust в Гернси, но решение суда пока не удается привести в исполнение.В июне 2023 года, после решения суда траст Credit Suisse принял резолюцию об упразднении траста и распределении активов. На основе этого швейцарский банк Julius Baer передал семье Иванишвили около 5% активов, а 95% поместил в один из хедж-фондов, который,в свою очередь большую часть активов распределил по американским фондам, а относительно мелкую – по западноевропейским фондам. Эти фонды, несмотря на обращения Julius Baer, затягивают передачу активов истцам.Что касается траста в юрисдикции Сингапура Green Vals Trust, в результате судебных разбирательств в конце 2022 года Иванишвили все же получил доступ к большей части своих денег.Как заявили юристы Иванишвили, отношения бизнесмена с Credit Suisse вышли из правовой плоскости и стали чисто политическими после начала конфликта на Украине. С марта 2022 года у Иванишвили возникли проблемы с получением как личных денег, так и предметов искусства и летательного аппарата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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