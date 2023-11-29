https://sputnik-georgia.ru/20231129/red-wings-uvelichilo-chislo-reysov-iz-peterburga-v-tbilisi-284584565.html
Red Wings увеличило число рейсов из Петербурга в Тбилиси
Red Wings увеличило число рейсов из Петербурга в Тбилиси
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T16:56+0400
2023-11-29T16:56+0400
2023-11-29T16:56+0400
туризм
новости
грузия
санкт-петербург
москва
авиасообщение россии и грузии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22999/61/229996129_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_385e36093f96ca3248033d63a9f48a4b.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings увеличила частоту полетов в Тбилиси из аэропорта Пулково с одного до двух рейсов в неделю, сообщается на сайте аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Теперь рейс Санкт-Петербург - Тбилиси будет выполнятся помимо субботы и по вторникам. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 10:20, прибытие в аэропорт Шота Руставели – в 15:25 по местному времени. Перелет займет 4 часа 5 минут. Кроме того, со 2 декабря авиаперевозчик начнет выполнять рейсы в Кутаиси из Санкт-Петербурга с частотой раз в неделю. Georgian Airways запустит прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург>>Ранее стало известно, что прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург с 10 декабря запустит грузинская авиакомпания Georgian Airways. Перелеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
санкт-петербург
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22999/61/229996129_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fccd4224d96c128c8cc0737b25016b72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, новости, грузия, санкт-петербург, москва, авиасообщение россии и грузии, россия
туризм, новости, грузия, санкт-петербург, москва, авиасообщение россии и грузии, россия
Red Wings увеличило число рейсов из Петербурга в Тбилиси
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings увеличила частоту полетов в Тбилиси из аэропорта Пулково с одного до двух рейсов в неделю, сообщается на сайте аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково".
Теперь рейс Санкт-Петербург - Тбилиси будет выполнятся помимо субботы и по вторникам.
Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 10:20, прибытие в аэропорт Шота Руставели – в 15:25 по местному времени. Перелет займет 4 часа 5 минут.
Кроме того, со 2 декабря авиаперевозчик начнет выполнять рейсы в Кутаиси из Санкт-Петербурга с частотой раз в неделю.
Ранее стало известно, что прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург с 10 декабря запустит грузинская авиакомпания Georgian Airways.
Перелеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.