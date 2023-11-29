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Red Wings увеличило число рейсов из Петербурга в Тбилиси

Red Wings увеличило число рейсов из Петербурга в Тбилиси

Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T16:56+0400

2023-11-29T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings увеличила частоту полетов в Тбилиси из аэропорта Пулково с одного до двух рейсов в неделю, сообщается на сайте аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Теперь рейс Санкт-Петербург - Тбилиси будет выполнятся помимо субботы и по вторникам. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 10:20, прибытие в аэропорт Шота Руставели – в 15:25 по местному времени. Перелет займет 4 часа 5 минут. Кроме того, со 2 декабря авиаперевозчик начнет выполнять рейсы в Кутаиси из Санкт-Петербурга с частотой раз в неделю. Georgian Airways запустит прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург>>Ранее стало известно, что прямые рейсы Тбилиси - Санкт-Петербург с 10 декабря запустит грузинская авиакомпания Georgian Airways. Перелеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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