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Сильный ветер помешал работе Батумского аэропорта
Сильный ветер помешал работе Батумского аэропорта
Рейсы отменены из-за сильного ветра 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T17:58+0400
2023-11-29T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Часть авиарейсов в Международном аэропорту Батуми отменены из-за непогоды, в связи с чем самолет российской авиакомпании Azimut вместо черноморского города приземлится в Кутаиси (регион Имерети), сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Батумского аэропорта. Причиной отмены рейсов стал сильный ветер. Как заявили в аэропорту, из-за непогоды в основном отменены прибывающие рейсы. Самолет из Москвы в Батуми ждали в 13:50 по местному времени. Он должен был полететь в обратном направлении в 14:50. Теперь пассажиров из Москвы примет Кутаисский международный аэропорт в 19:20 по местному времени. На данный момент пассажиров, которые должны были вылететь в Москву из Батуми, везут на автобусе в Кутаиси. Они смогут вылететь в место назначения в 20:20.Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. В понедельник на Черном море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов страны, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, кутаисский международный аэропорт, батуми, кутаиси, москва
грузия, новости, общество, кутаисский международный аэропорт, батуми, кутаиси, москва

Сильный ветер помешал работе Батумского аэропорта

17:58 29.11.2023 (обновлено: 19:06 29.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerМеждународный аэропорт Кутаиси
Международный аэропорт Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Рейсы отменены из-за сильного ветра
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Часть авиарейсов в Международном аэропорту Батуми отменены из-за непогоды, в связи с чем самолет российской авиакомпании Azimut вместо черноморского города приземлится в Кутаиси (регион Имерети), сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Батумского аэропорта.
Причиной отмены рейсов стал сильный ветер. Как заявили в аэропорту, из-за непогоды в основном отменены прибывающие рейсы.
Самолет из Москвы в Батуми ждали в 13:50 по местному времени. Он должен был полететь в обратном направлении в 14:50.
Теперь пассажиров из Москвы примет Кутаисский международный аэропорт в 19:20 по местному времени.
На данный момент пассажиров, которые должны были вылететь в Москву из Батуми, везут на автобусе в Кутаиси. Они смогут вылететь в место назначения в 20:20.
Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. В понедельник на Черном море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов страны, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет.
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