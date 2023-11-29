https://sputnik-georgia.ru/20231129/reys-iz-moskvy-vmesto-batumi-prizemlitsya-v-kutaisi-284587235.html

Сильный ветер помешал работе Батумского аэропорта

Сильный ветер помешал работе Батумского аэропорта

Рейсы отменены из-за сильного ветра 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T17:58+0400

2023-11-29T17:58+0400

2023-11-29T19:06+0400

грузия

новости

общество

кутаисский международный аэропорт

батуми

кутаиси

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24002/37/240023780_30:0:1811:1002_1920x0_80_0_0_5880adb8e59ce5a9dc325705d1e3dd57.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Часть авиарейсов в Международном аэропорту Батуми отменены из-за непогоды, в связи с чем самолет российской авиакомпании Azimut вместо черноморского города приземлится в Кутаиси (регион Имерети), сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Батумского аэропорта. Причиной отмены рейсов стал сильный ветер. Как заявили в аэропорту, из-за непогоды в основном отменены прибывающие рейсы. Самолет из Москвы в Батуми ждали в 13:50 по местному времени. Он должен был полететь в обратном направлении в 14:50. Теперь пассажиров из Москвы примет Кутаисский международный аэропорт в 19:20 по местному времени. На данный момент пассажиров, которые должны были вылететь в Москву из Батуми, везут на автобусе в Кутаиси. Они смогут вылететь в место назначения в 20:20.Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. В понедельник на Черном море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов страны, а также подтопил прилегающие улицы. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

кутаиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, кутаисский международный аэропорт, батуми, кутаиси, москва