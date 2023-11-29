https://sputnik-georgia.ru/20231129/v-gruzii-potepleet-do-23-gradusov--prognoz-sinoptikov-na-blizhayshie-dni-284585008.html
В Грузии потеплеет до +23 градусов – прогноз синоптиков на ближайшие дни
В Грузии потеплеет до +23 градусов – прогноз синоптиков на ближайшие дни
Уже завтра на территории Грузии распогодится 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T17:17+0400
2023-11-29T17:17+0400
2023-11-29T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Ближайшие дни в Грузии ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха в некоторых районах страны прогреется до +23 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды. С 30 ноября в Грузии ожидается увеличение температуры воздуха. 1-3 декабря в низине Западной Грузии ожидается +23 градусов тепла, а в восточной части страны – 15-20 градусов выше ноля. На фоне теплой погоды 30 ноября в Западной Грузии ожидается погода с осадками. На большей части страны 1-3 декабря ожидается в основном теплая погода без осадков. В Тбилиси в эти дни также ожидается погода без осадков, температура воздуха прогреется до 17-19 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 30 ноября ожидается дождь, а 1-3 декабря синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 21-23 градусов. Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды>>В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 30 ноября ожидается дождь, а 1-3 декабря погода будет теплой, осадков не намечается. Температура воздуха прогреется до 21-23 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 30 ноября ожидается дождь, а 1-3 декабря погода будет теплой и без осадков. Температура воздуха прогреется до 19-21 градуса тепла. В высокогорье западной Грузии (Местия, Бахмаро) 30 ноября погода будет с осадками, а 1-3 декабря ожидается сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 12-14 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) в основном будет погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 17-19 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода обещает быть ясной. Температура воздуха прогреется до 18-20 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) в основном будет ясная погода. Температура воздуха прогреется до 14-16 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) погода в основном будет без осадков. Температура воздуха прогреется до 11-13 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
В Грузии потеплеет до +23 градусов – прогноз синоптиков на ближайшие дни
Уже завтра на территории Грузии распогодится
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Ближайшие дни в Грузии ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха в некоторых районах страны прогреется до +23 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
С 30 ноября в Грузии ожидается увеличение температуры воздуха. 1-3 декабря в низине Западной Грузии ожидается +23 градусов тепла, а в восточной части страны – 15-20 градусов выше ноля. На фоне теплой погоды 30 ноября в Западной Грузии ожидается погода с осадками.
На большей части страны 1-3 декабря ожидается в основном теплая погода без осадков. В Тбилиси в эти дни также ожидается погода без осадков, температура воздуха прогреется до 17-19 градусов.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 30 ноября ожидается дождь, а 1-3 декабря синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 21-23 градусов.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 30 ноября ожидается дождь, а 1-3 декабря погода будет теплой, осадков не намечается. Температура воздуха прогреется до 21-23 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 30 ноября ожидается дождь, а 1-3 декабря погода будет теплой и без осадков. Температура воздуха прогреется до 19-21 градуса тепла.
В высокогорье западной Грузии (Местия, Бахмаро) 30 ноября погода будет с осадками, а 1-3 декабря ожидается сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 12-14 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) в основном будет погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 17-19 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода обещает быть ясной. Температура воздуха прогреется до 18-20 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) в основном будет ясная погода. Температура воздуха прогреется до 14-16 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) погода в основном будет без осадков. Температура воздуха прогреется до 11-13 градусов тепла.