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Закон об отмывании средств принят парламентом Грузии – детали проекта
Закон об отмывании средств принят парламентом Грузии – детали проекта
Поправки были разработаны в соответствии с международными обязательствами Грузии 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T22:49+0400
2023-11-29T22:49+0400
2023-11-29T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении лиц в санкционный список Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии. Согласно поправкам, в законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, будет изменен на более широкий термин "разумное основание". Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет. Власти Грузии составили план борьбы с олигархами>>Кроме того, законопроект дает право правительственной комиссии предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции. А также в законе по-новому формулируется понятие имущества, и теперь имуществом будут считаться не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается. Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров, гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами. Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Закон об отмывании средств принят парламентом Грузии – детали проекта
22:49 29.11.2023 (обновлено: 23:13 29.11.2023)
Поправки были разработаны в соответствии с международными обязательствами Грузии
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении лиц в санкционный список Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции.
Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии.
Согласно поправкам, в законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, будет изменен на более широкий термин "разумное основание".
Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет.
Кроме того, законопроект дает право правительственной комиссии предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции.
А также в законе по-новому формулируется понятие имущества, и теперь имуществом будут считаться не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается.
Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров, гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами.
Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.