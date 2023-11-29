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Закон об отмывании средств принят парламентом Грузии – детали проекта
Закон об отмывании средств принят парламентом Грузии – детали проекта
Поправки были разработаны в соответствии с международными обязательствами Грузии 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении лиц в санкционный список Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии. Согласно поправкам, в законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, будет изменен на более широкий термин "разумное основание". Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет. Власти Грузии составили план борьбы с олигархами&gt;&gt;Кроме того, законопроект дает право правительственной комиссии предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции. А также в законе по-новому формулируется понятие имущества, и теперь имуществом будут считаться не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается. Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров, гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами. Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, оон, совет европы
грузия, новости, оон, совет европы

Закон об отмывании средств принят парламентом Грузии – детали проекта

22:49 29.11.2023 (обновлено: 23:13 29.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Поправки были разработаны в соответствии с международными обязательствами Грузии
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении лиц в санкционный список Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции.
Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии.
Согласно поправкам, в законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, будет изменен на более широкий термин "разумное основание".
Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет.
Власти Грузии составили план борьбы с олигархами>>
Кроме того, законопроект дает право правительственной комиссии предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции.
А также в законе по-новому формулируется понятие имущества, и теперь имуществом будут считаться не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается.
Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров, гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами.
Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.
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