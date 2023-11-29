https://sputnik-georgia.ru/20231129/vlasti-gruzii-sostavili-plan-borby-s-oligarkhami-284589948.html

Власти Грузии составили план борьбы с олигархами

Власти Грузии составили план борьбы с олигархами

Деолигархизация – одно из требований ЕС для предоставления Грузии статуса страны-кандидата 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. "План действий по пресечению чрезмерного влияния интересов в экономической, политической и общественной жизни Грузии", который является частью выполнения условий Еврокомисии в рамках получения Грузией статуса кандидата в ЕС принят правительством Грузии и опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии". Власти Грузии уже отправили план по деолигархизации Еврокомиссии и ждут ее оценки. Улучшение текущего плана действий по реализации нового подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из новых требований ЕС к Грузии. Согласно документу, план действий основывается на рамках комплексного стратегического управления и на непрерывном планировании. При планировании действий по пресечению влияния олигархов, согласно документу, будет использоваться подход для принятия решений, состоящий из четырех компонентов: непосредственно планирование, осуществление и бюджет, оценка и отчетность. Грузия разработала план по выполнению условий Евросоюза>>Под планированием подразумевается видение решения проблемы, определение приоритетов и целей, стратегическое соответствие и инициативы. Компонент осуществления и бюджет подразумевает определение функций и ответственности, распределение ресурсов, процесс координации, мониторинг и пересмотр. По мнению правительства, это позволит вносить коррективы в план и улучшать процесс осуществления. Комплексное направление плана План предполагает работу сразу по семи направлениями с конкретными сроками выполнения задач. При этом план также предполагает сближение грузинского законодательства с директивам ЕС в определенных направлениях. Направления в плане определены следующим образом: – Борьба с коррупцией, то есть усиление борьбы с коррупцией во всех формах и выполнение рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы;– Публичные закупки, определение и внедрение политики эффективной конкуренции в этой сфере;– Политика конкуренции и определение и внедрение политики эффективной конкуренции в этой сфере;– Правосудие;– Борьба против отмывания средств и финансирования терроризма, и усиление политики в этом направлении, в том числе обеспечение прозрачности информации о юридических лицах и собственников-бенефициаров, доступ к этой информации и соответствие рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; – Финансовый мониторинг политических партий; – Усиление плюрализма СМИ и прозрачности владельцев. Кроме того, Грузия также планирует усилить независимость основных регулирующих и контролирующих институтов, улучшить координацию между различными институтами для решение проблемы влияния, а также оценивать принимаемые меры для усиления их эффективности. Осуществить план Грузия планируется до конца 2024 года. Кобахидзе: План действий не решит проблему олигархов в Грузии, но это будет шагом вперед>>Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Страна получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, еврокомиссия, совет европы, венецианская комиссия, грузия - евросоюз, евросоюз