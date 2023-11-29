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Землетрясение произошло в Азербайджане близ границы с Грузией

Землетрясение произошло в Азербайджане близ границы с Грузией

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров 29.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Азербайджане в 27 км от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 19:49 по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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