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Землетрясение произошло в Азербайджане близ границы с Грузией
Землетрясение произошло в Азербайджане близ границы с Грузией
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T20:06+0400
2023-11-29T20:06+0400
2023-11-29T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Азербайджане в 27 км от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 19:49 по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, азербайджан, землетрясения в грузии, землетрясение
грузия, новости, азербайджан, землетрясения в грузии, землетрясение
Землетрясение произошло в Азербайджане близ границы с Грузией
20:06 29.11.2023 (обновлено: 20:11 29.11.2023)
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Азербайджане в 27 км от границы с Грузией, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 19:49 по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.