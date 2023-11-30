https://sputnik-georgia.ru/20231130/byudzhet-razdora---deputaty-verkhovnogo-soveta-adzharii-podralis-na-zasedanii-284626783.html

Бюджет раздора – депутаты Верховного совета Аджарии подрались на заседании

Бюджет раздора – депутаты Верховного совета Аджарии подрались на заседании

Сразу успокоить депутатов Верховного совета не удалось и заседание было прервано 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T22:39+0400

2023-11-30T22:39+0400

2023-11-30T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Потасовкой было прервано рассмотрение поправок в бюджет 2023 года в Верховном совете Аджарской автономии, сообщает Первый канал. Причиной потасовки стали критические и оскорбительные замечания представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в адрес министра финансов автономии. Между ними и представителями правящей партии "Грузинская мечта" началась словесная перепалка. Вскоре аджарские законодатели от общей критики перешли к взаимным личным оскорблениям и прямо в зале заседаний завязалась драка. Бюджет Аджарии рекордно вырастет – готовы изменения на 2023 год >>Драку остановили коллеги особо агрессивных депутатов, однако сразу успокоить депутатов Верховного совета не удалось и заседание было прервано. После, успокоившись, депутаты завершили рассмотрение вопроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, верховный совет аджарии, аджария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия