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Бюджет раздора – депутаты Верховного совета Аджарии подрались на заседании
Бюджет раздора – депутаты Верховного совета Аджарии подрались на заседании
Сразу успокоить депутатов Верховного совета не удалось и заседание было прервано 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T22:39+0400
2023-11-30T22:39+0400
2023-11-30T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Потасовкой было прервано рассмотрение поправок в бюджет 2023 года в Верховном совете Аджарской автономии, сообщает Первый канал. Причиной потасовки стали критические и оскорбительные замечания представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в адрес министра финансов автономии. Между ними и представителями правящей партии "Грузинская мечта" началась словесная перепалка. Вскоре аджарские законодатели от общей критики перешли к взаимным личным оскорблениям и прямо в зале заседаний завязалась драка. Бюджет Аджарии рекордно вырастет – готовы изменения на 2023 год >>Драку остановили коллеги особо агрессивных депутатов, однако сразу успокоить депутатов Верховного совета не удалось и заседание было прервано. После, успокоившись, депутаты завершили рассмотрение вопроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, верховный совет аджарии, аджария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, верховный совет аджарии, аджария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Бюджет раздора – депутаты Верховного совета Аджарии подрались на заседании
22:39 30.11.2023 (обновлено: 23:00 30.11.2023)
Сразу успокоить депутатов Верховного совета не удалось и заседание было прервано
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Потасовкой было прервано рассмотрение поправок в бюджет 2023 года в Верховном совете Аджарской автономии, сообщает Первый канал.
Причиной потасовки стали критические и оскорбительные замечания представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в адрес министра финансов автономии. Между ними и представителями правящей партии "Грузинская мечта" началась словесная перепалка.
Вскоре аджарские законодатели от общей критики перешли к взаимным личным оскорблениям и прямо в зале заседаний завязалась драка.
Драку остановили коллеги особо агрессивных депутатов, однако сразу успокоить депутатов Верховного совета не удалось и заседание было прервано.
После, успокоившись, депутаты завершили рассмотрение вопроса.