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https://sputnik-georgia.ru/20231130/chernomorskoe-poberezhe-gruzii-vosstanavlivayut-posle-razrushitelnogo-shtorma-284599098.html
Черноморское побережье Грузии восстанавливают после разрушительного шторма
Черноморское побережье Грузии восстанавливают после разрушительного шторма
По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T11:33+0400
2023-11-30T11:33+0400
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аджария
шторм
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Восстановительные работы после разрушительного шторма в Черном море активно ведутся в двух регионах Грузии – Аджарии и Самегрело-Земо Сванети. Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. На море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы и сорвал крыши с домов. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь. По словам мэра Батуми Арчила Чиковани, в интенсивном режиме идут очистительные работы набережной, поврежденной в результате шторма. К работам подключены все соответствующие службы. С утра 30 ноября к работам присоединились спортсмены спортивных клубов мэрии Батуми. Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды&gt;&gt;Мэрия Батуми получила около десяти сообщений от местного населения в связи с возникшими из-за шторма и непогоды проблемами. Большая часть из них касалась повреждения крыши из-за сильного ветра. Мэрия обещает восстановить поврежденные крыши в максимально короткие сроки. Очистительные работы идут полным ходом и на пляже Ганмухури – соответствующие службы мэрии Зугдиди работают в чрезвычайном режиме. Центральный бульвар очищают от грязи и песка, пересаживают многолетние растения, которые были вырваны во время шторма. На месте работает тяжелая техника. Очистительные и восстановительные работы идут и в портовом городе Поти. В нескольких местах волны разрушили дамбы. Для того, чтобы вода не добралась до домов и кладбища, расположенных в непосредственной близости от моря, в течение всей ночи соответствующие службы делали защитные барьеры. В мэрии Поти отмечают, что ущерб среди населения минимальный, однако значительно повреждена городская инфраструктура. Оценка ущерба уже начата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, батуми, черное море, аджария, шторм
грузия, новости, погода, батуми, черное море, аджария, шторм

Черноморское побережье Грузии восстанавливают после разрушительного шторма

11:33 30.11.2023
© Batumi City HallПоследствия ураганного ветра и шторма в Батуми на бульваре
Последствия ураганного ветра и шторма в Батуми на бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2023
© Batumi City Hall
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По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Восстановительные работы после разрушительного шторма в Черном море активно ведутся в двух регионах Грузии – Аджарии и Самегрело-Земо Сванети.
Непогода создала проблемы на черноморских курортах Грузии. На море был шторм в 7-8 баллов, который повредил инфраструктуру на бульварах курортных городов, а также подтопил прилегающие улицы и сорвал крыши с домов. По словам специалистов, такого шторма на Черном море не было в течение 100 лет. Кроме того, сила ветра составляла до 25 метров в секунду, шел дождь.
По словам мэра Батуми Арчила Чиковани, в интенсивном режиме идут очистительные работы набережной, поврежденной в результате шторма. К работам подключены все соответствующие службы. С утра 30 ноября к работам присоединились спортсмены спортивных клубов мэрии Батуми.
Шторм века – в Аджарии продолжают бороться с последствиями непогоды>>
Мэрия Батуми получила около десяти сообщений от местного населения в связи с возникшими из-за шторма и непогоды проблемами. Большая часть из них касалась повреждения крыши из-за сильного ветра. Мэрия обещает восстановить поврежденные крыши в максимально короткие сроки.
Очистительные работы идут полным ходом и на пляже Ганмухури – соответствующие службы мэрии Зугдиди работают в чрезвычайном режиме. Центральный бульвар очищают от грязи и песка, пересаживают многолетние растения, которые были вырваны во время шторма. На месте работает тяжелая техника.
Очистительные и восстановительные работы идут и в портовом городе Поти. В нескольких местах волны разрушили дамбы. Для того, чтобы вода не добралась до домов и кладбища, расположенных в непосредственной близости от моря, в течение всей ночи соответствующие службы делали защитные барьеры.
В мэрии Поти отмечают, что ущерб среди населения минимальный, однако значительно повреждена городская инфраструктура. Оценка ущерба уже начата.
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