https://sputnik-georgia.ru/20231130/chto-sposobstvuet-ekonomicheskomu-rostu-gruzii--mnenie-zamministra-284626003.html

Что способствует экономическому росту Грузии – мнение замминистра

Что способствует экономическому росту Грузии – мнение замминистра

Грузия имеет один из самых высоких темпов экономического роста как по сравнению с регионом, так и европейскими странами, заявил замминистра 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Экономическому росту Грузии способствовали инвестиционная активность, положительная динамика роста внешней торговли и туризма, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в октябре 2023 года составил 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2023 года составил 6,9%. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос почти на 30% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов. За первое полугодие в страну поступило 1,1 миллиард долларов, на 10,8% больше по сравнению с январем-июнем 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). По словам замминистра, Грузия имеет один из самых высоких показателей экономического роста по сравнению как со странами региона, так и с европейскими странами. Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>"В октябре темпы экономического роста значительно ускорены, и по десятимесячным показателям Грузия имеет один из самых высоких темпов экономического роста как по сравнению с широким регионом, так и европейскими странами", – отметил Цинцадзе. Кроме того, по прогнозу Цинцадзе, положительные тенденции экономического роста сохранятся и в ближайшие месяцы. По его словам, это отразится на создании дополнительных рабочих мест в стране и увеличении доходов населения. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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