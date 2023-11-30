https://sputnik-georgia.ru/20231130/dlya-gruzii-vazhny-lichnye-kontakty-s-abkhazami--predsedatel-parlamenta-ob-initsiative-shamba-284625135.html

Для Грузии важны личные контакты с абхазами – председатель парламента об инициативе Шамба

Для Грузии важны личные контакты с абхазами – председатель парламента об инициативе Шамба

Время покажет, как это будет происходить, в каких форматах, какими шагами и какими процессами, заявил спикер парламента 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T20:46+0400

2023-11-30T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Для Грузии очень важен диалог с абхазскими согражданами и личные контакты с ними, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В среду состоялась онлайн-встреча секретаря Совбеза де-факто республики Абхазия Сергея Шамба с членом Верховного Совета Абхазской автономной республики в изгнании Вахтангом Колбая, на которой была отмечена важность диалога между грузинами и абхазами. Как сказал Колбая грузинским журналистам, у Шамба прагматичный подход – он за налаживание отношений. О том, что нужно разговаривать, сказал журналистам и сам Шамба. По его словам, диалог является приоритетом, и существуют его разные форматы. "Во всех случаях приоритетом и главным вопросом является то, чтобы был диалог. Мы должны ему способствовать. Время покажет, как это будет происходить, в каких форматах, какими шагами и какими процессами. Существуют различные форматы контактов с нашими абхазскими согражданами, в том числе гуманитарные контакты. Мы используем все возможные каналы, чтобы показать нашим соотечественникам-абхазам преимущества жизни в едином государстве", – сказал Папуашвили. Правительство Грузии всегда исходит из национальных интересов Грузии, а главный интерес – восстановить территориальную целостность, восстановить доверие и отношения с абхазами и осетинами. По информации участников диалога, на встрече обсуждались общие вопросы и возможности экономических взаимоотношений между Тбилиси и Сухуми без конкретики. Премьер Грузии верит в общее будущее с абхазами и осетинами >>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. В ответ на это Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Для диалога с де-факто властями Цхинвали и Сухуми действует формат Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Встречи МПРИ по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии ЕС и ОБСЕ с 2009 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, сухуми, абхазия, шалва папуашвили, зураб абашидзе, григорий карасин, обсе