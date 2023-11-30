https://sputnik-georgia.ru/20231130/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-oktyabr-284621744.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за октябрь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за октябрь

Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы финансовой и страховой деятельности, торговли, строительства и транспорта 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T17:49+0400

2023-11-30T17:49+0400

2023-11-30T17:49+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2023 года составил 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2023 года составил 6,9%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,4%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2023 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, торговли, строительства, ремонта автомобилей и мотоциклов, транспорта и складирования. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах обрабатывающей промышленности и недвижимости. Что выросло и на сколькоПо данным за десять месяцев 2023 года, экспорт вырос на 12,5%, а импорт – на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,4 тысячи новых предприятий, примерно на 11,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением как процентных, так и непроцентных доходов коммерческих банков. Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями. Показатель реэкспорта легковых автомобилей в октябре вырос в 2,8 раза, в основном в направлении Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана. Кроме того, выросли объемы оптовой торговли природным газом, объем импорта увеличился на 33% по сравнению с октябрем 2022 года. Также выросла розничная торговля продуктами питания, напитками и табаком. "Главное, что это истина" – глава парламента Грузии прокомментировал заявление Симоньян ЮЮЧто касается сектора транспорта и складирования, по информации главы "Сакстата", рост был связан с работой воздушного транспорта, а также с ростом объемов грузовых и наземных транспортных услуг. Рост в секторе строительства в основном был связан с гражданским строительством – дорог, тоннелей, мостов и автобанов, а также с объемом работ, связанных со строительство распределительных инженерных объектов. Глава ведомства отметил, что в сентябре 2023 года импорт строительных материалов (цемента и клинкера) вырос примерно на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"