https://sputnik-georgia.ru/20231130/glavnoe-chto-eto-istina---glava-parlamenta-gruzii-prokommentiroval-zayavlenie-simonyan-284618986.html

"Главное, что это истина" – глава парламента Грузии прокомментировал заявление Симоньян

"Главное, что это истина" – глава парламента Грузии прокомментировал заявление Симоньян

Маргарита Симоньян заявила, что "Грузия удивительно адекватно себя ведет" 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T16:03+0400

2023-11-30T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Введений санкций против России – это выстрел в собственную ногу, и не имеет значения, кто подтверждает эту истину, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Симоньян на своей странице в соцсети Х (Твиттер) поделилась заявлением исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамуки Мдинарадзе, согласно которому введение санкций против России – это самообман, означающий введение санкций против граждан Грузии. Симоньян оценила заявление Мдинарадзе, отметив, что "Грузия удивительно адекватно себя ведет". Власти Грузии работают для того, чтобы получать комплименты от грузинского народа и чтобы радовать грузинский народ, подчеркнул глава грузинского законодательного органа. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, маргарита симоньян, шалва папуашвили, россия сегодня, rt, мамука мдинарадзе, грузино-российские отношения