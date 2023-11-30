https://sputnik-georgia.ru/20231130/eto-fars--glava-parlamenta-gruzii-ob-aktsii-npo-v-podderzhku-evrointegratsii-284620805.html
"Это фарс" – глава парламента Грузии об акции НПО в поддержку евроинтеграции
"Это фарс" – глава парламента Грузии об акции НПО в поддержку евроинтеграции
На самом деле организаторы этой акции мешают евроинтеграции Грузии, убежден политик 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T17:07+0400
2023-11-30T17:07+0400
2023-11-30T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Финансируемые из-за рубежа т. н. богатые неправительственные организации подрывают репутацию Грузии, и анонсированная ими акция в поддержку предоставления стране статуса кандидата в ЕС является фарсом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Ваш голос Евросоюзу" – марш под таким названием пройдет в Тбилиси 9 декабря. Организаторами мероприятия являются неправительственные организации. Шествие начнется в 14:00 от площади Республики до площади Европы. Глава законодательного органа напомнил, что представители НПО подвергали булингу членов парламента, чтобы помешать избранию Народного защитника, и тем самым провалить одну из 12 рекомендаций. "Они устраивали акции и требовали, чтобы парламент Грузии отправил в отставку правительство Грузии и чтобы эти богатые НПО имели право вето в комплектации нового правительства", – заявил Папуашвили. По его словам, эти же НПО писали статьи незадолго до того, как были обнародованы новые рекомендации Еврокомиссии. Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат>>В частности, Папуашвили напомнил об интервью основателя и председателя правления грузинского аналитического центра GRASS (Georgia's Reforms Associates), экс-депутата Серги Капанадзе изданию "Евроактив", в котором тот отметил, что для получения статуса кандидата ЕС должен потребовать от Грузии ввести санкции против России и решение проблемы ареста экс-президента Михаила Саакашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, молдова, европа, шалва папуашвили, серги капанадзе, еврокомиссия
грузия, новости, политика, украина, молдова, европа, шалва папуашвили, серги капанадзе, еврокомиссия
"Это фарс" – глава парламента Грузии об акции НПО в поддержку евроинтеграции
17:07 30.11.2023 (обновлено: 17:11 30.11.2023)
На самом деле организаторы этой акции мешают евроинтеграции Грузии, убежден политик
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Финансируемые из-за рубежа т. н. богатые неправительственные организации подрывают репутацию Грузии, и анонсированная ими акция в поддержку предоставления стране статуса кандидата в ЕС является фарсом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Ваш голос Евросоюзу" – марш под таким названием пройдет в Тбилиси 9 декабря. Организаторами мероприятия являются неправительственные организации. Шествие начнется в 14:00 от площади Республики до площади Европы.
"Они тратятся впустую на подобные вещи. Они купят флаги, свистки, попьют кофе, устроят презентацию в "Power Point", скажут, что любят Европу и Грузию, а когда дойдет до дела, они снова будут подрывать Грузию – та часть НПО, которая этим и занималась", – заявил Папуашвили.
Глава законодательного органа напомнил, что представители НПО подвергали булингу членов парламента, чтобы помешать избранию Народного защитника, и тем самым провалить одну из 12 рекомендаций.
"Они устраивали акции и требовали, чтобы парламент Грузии отправил в отставку правительство Грузии и чтобы эти богатые НПО имели право вето в комплектации нового правительства", – заявил Папуашвили.
По его словам, эти же НПО писали статьи незадолго до того, как были обнародованы новые рекомендации Еврокомиссии.
В частности, Папуашвили напомнил об интервью основателя и председателя правления грузинского аналитического центра GRASS (Georgia's Reforms Associates), экс-депутата Серги Капанадзе изданию "Евроактив", в котором тот отметил, что для получения статуса кандидата ЕС должен потребовать от Грузии ввести санкции против России и решение проблемы ареста экс-президента Михаила Саакашвили.
"Клан НПО, который существует в виде нескольких богатых НПО, включая и GRASS, прямо требовали, чтобы Грузия выстрелила себе в ногу, ввергла Грузию в экономический коллапс и столкнулась с военной конфронтацией. Когда мы имеем дело с такими НПО, которые на 100% финансируются из-за рубежа, в том числе скрытно через поддельные схемы некоторых фондов, такие акции будут иметь только вид фарса", – заявил Папуашвили.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.