https://sputnik-georgia.ru/20231128/initsiativa-lelo-napravlena-protiv-interesov-gruzii-a-ne-rossii--deputat-284569257.html

Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат

Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат

Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, но соблюдают международные 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T21:31+0400

2023-11-28T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии", якобы направлененная против России, на самом деле вредит интересам Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В проекте резолюции партии "Лело" среди прочего говорится о необходимости ввести визовый режим для граждан России и запретить приобретение недвижимости, а также запретить въезд автомобилей с российскими номерами и прямое авиасообщение, ограничить доступ россиян на рынок труда, запретить российским компаниям участие в тендерах. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию >>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России >>Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным. В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, россия, обострение ситуации вокруг украины