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Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат
Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, но соблюдают международные 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T21:31+0400
2023-11-28T22:01+0400
политика
грузия
новости
мамука мдинарадзе
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
россия
обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии", якобы направлененная против России, на самом деле вредит интересам Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В проекте резолюции партии "Лело" среди прочего говорится о необходимости ввести визовый режим для граждан России и запретить приобретение недвижимости, а также запретить въезд автомобилей с российскими номерами и прямое авиасообщение, ограничить доступ россиян на рынок труда, запретить российским компаниям участие в тендерах. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию &gt;&gt;Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России &gt;&gt;Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным. В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, россия, обострение ситуации вокруг украины
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, россия, обострение ситуации вокруг украины

Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат

21:31 28.11.2023 (обновлено: 22:01 28.11.2023)
© Government of Georgiaმამუკა მდინარაძე
მამუკა მდინარაძე - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2023
© Government of Georgia
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Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, но соблюдают международные
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии", якобы направлененная против России, на самом деле вредит интересам Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
В проекте резолюции партии "Лело" среди прочего говорится о необходимости ввести визовый режим для граждан России и запретить приобретение недвижимости, а также запретить въезд автомобилей с российскими номерами и прямое авиасообщение, ограничить доступ россиян на рынок труда, запретить российским компаниям участие в тендерах.

"Они иногда забрасывают сюда такую инициативу, которая вредна. Единственная цель, которая может быть у инициативы "Лело", – это нанесение вреда грузинским интересам. Якобы они борются с русским, а вредят грузинским интересам, пытаются обрушить экономику", – сказал Мдинарадзе журналистам.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию >>
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России >>
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
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