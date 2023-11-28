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Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат
Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, но соблюдают международные 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T21:31+0400
2023-11-28T21:31+0400
2023-11-28T22:01+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии", якобы направлененная против России, на самом деле вредит интересам Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В проекте резолюции партии "Лело" среди прочего говорится о необходимости ввести визовый режим для граждан России и запретить приобретение недвижимости, а также запретить въезд автомобилей с российскими номерами и прямое авиасообщение, ограничить доступ россиян на рынок труда, запретить российским компаниям участие в тендерах. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию >>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России >>Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным. В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, россия, обострение ситуации вокруг украины
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, россия, обострение ситуации вокруг украины
Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат
21:31 28.11.2023 (обновлено: 22:01 28.11.2023)
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, но соблюдают международные
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии", якобы направлененная против России, на самом деле вредит интересам Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
В проекте резолюции партии "Лело" среди прочего говорится о необходимости ввести визовый режим для граждан России и запретить приобретение недвижимости, а также запретить въезд автомобилей с российскими номерами и прямое авиасообщение, ограничить доступ россиян на рынок труда, запретить российским компаниям участие в тендерах.
"Они иногда забрасывают сюда такую инициативу, которая вредна. Единственная цель, которая может быть у инициативы "Лело", – это нанесение вреда грузинским интересам. Якобы они борются с русским, а вредят грузинским интересам, пытаются обрушить экономику", – сказал Мдинарадзе журналистам.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.