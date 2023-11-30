https://sputnik-georgia.ru/20231130/novyy-aeroport-poyavitsya-na-vostoke-gruzii--obyavlen-konkurs-284592845.html

Новый аэропорт появится на востоке Грузии – объявлен конкурс

Новый аэропорт появится на востоке Грузии – объявлен конкурс

В конкурсе могут принять участие как грузинские, так и иностранные компании 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T09:00+0400

2023-11-30T09:00+0400

2023-11-30T09:00+0400

грузия

новости

экономика

телави

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Объявлен конкурс на концептуальный дизайн и проектирование нового терминала аэропорта города Телави (регион Кахети) через единую электронную систему государственных закупок, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома в городе Телави, который примет первых пассажиров в 2024 году. Объединение приглашает всех заинтересованных лиц, имеющих опыт работы в сфере проектирования не менее трех последних лет, а также аналогичный опыт обслуживания. Конкурсант также должен иметь опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. В открытом электронном конкурсе могут принять участие как грузинские, так и иностранные компании. Грузия как авиационный хаб – Гарибашвили о планах строительства нового аэропорта>>Согласно условиям конкурса, у участника должен быть сотрудник, имеющий 10-летний опыт работы архитектором и спроектировавший хотя бы одно многофункциональное общественное здание. Подготовительный проект включает концептуальный и схематичный дизайн аэропорта. Участник должен подготовить концептуальный проект планировки здания и прилегающей территории, который предполагает подготовку различных компонентов. В том числе дизайн экстерьера зданий не менее чем с трех видов, схематический дизайн интерьера зданий, архитектурную визуализацию интерьера, экстерьера, ландшафта зданий и т. д. Посмотреть оценки установленного качества для выявления лучшего конкурсного предложения можно на сайте государственных закупок.Крайний срок подачи предложений – 22 декабря. По информации премьера, протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составит 1,7 тысячи метров, будут обустроены современные навигационные системы. В целом вся инфраструктура будет обновлена, будут созданы новые места для парковки, комфортные пространства для пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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