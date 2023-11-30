https://sputnik-georgia.ru/20231130/pervyy-reys-iz-novogo-aeroporta-v-telavi-planiruetsya-vypolnit-v-mae-2024-goda-284614857.html
Первый рейс из нового аэропорта в Телави планируется выполнить в мае 2024 года
Первый рейс из нового аэропорта в Телави планируется выполнить в мае 2024 года
Планируется осуществлять внутренние рейсы, которые будут субсидироваться правительством, чтобы авиабилеты были доступными 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T14:24+0400
2023-11-30T14:24+0400
2023-11-30T14:24+0400
грузия
новости
экономика
телави
кахети
мариам квривишвили
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24349/58/243495896_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_2802e892d1b8db595fa0e4f8a8b45733.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новый аэропорт в городе Телави на востоке Грузии должен обслужить первых пассажиров уже в мае будущего года, рассказала заместитель главы Минэкономики Мариам Квривишвили. Новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома в городе Телави, который примет первых пассажиров в 2024 году. Инвестиции, необходимые для развития аэропорта Телави, по первоначальной оценке, составляют 25 миллионов лари (порядка 9,25 миллиона долларов). Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, новый аэропорт послужит развитию внутренних рейсов в Грузии и будет удобен не только для местных жителей, но и для туристов. В конце ноября был объявлен конкурс на концептуальный дизайн и проектирование нового терминала аэропорта города Телави (регион Кахети) через единую электронную систему государственных закупок. Новый аэропорт появится на востоке Грузии – объявлен конкурс>>Конкурсант также должен иметь опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. В открытом электронном конкурсе могут принять участие как грузинские, так и иностранные компании. Согласно условиям конкурса, у участника должен быть сотрудник, имеющий 10-летний опыт работы архитектором и спроектировавший хотя бы одно многофункциональное общественное здание. Крайний срок подачи предложений – 22 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
телави
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24349/58/243495896_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_d455870d7d75a9b31fec28d7cb136406.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, телави, кахети, мариам квривишвили, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, телави, кахети, мариам квривишвили, ираклий гарибашвили
Первый рейс из нового аэропорта в Телави планируется выполнить в мае 2024 года
Планируется осуществлять внутренние рейсы, которые будут субсидироваться правительством, чтобы авиабилеты были доступными
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новый аэропорт в городе Телави на востоке Грузии должен обслужить первых пассажиров уже в мае будущего года, рассказала заместитель главы Минэкономики Мариам Квривишвили.
Новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома в городе Телави, который примет первых пассажиров в 2024 году.
"Мы уже начали все необходимые подготовительные процессы. Миссия состоит в том, чтобы иметь возможность принять первый рейс в аэропорту Телави в мае 2024 года. У нас будут внутренние рейсы, которые будут субсидироваться правительством Грузии, чтобы авиабилеты были доступными", – сказала Квривишвили.
Инвестиции, необходимые для развития аэропорта Телави, по первоначальной оценке, составляют 25 миллионов лари (порядка 9,25 миллиона долларов).
Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, новый аэропорт послужит развитию внутренних рейсов в Грузии и будет удобен не только для местных жителей, но и для туристов.
В конце ноября был объявлен конкурс на концептуальный дизайн и проектирование нового терминала аэропорта города Телави (регион Кахети) через единую электронную систему государственных закупок.
Конкурсант также должен иметь опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров.
В открытом электронном конкурсе могут принять участие как грузинские, так и иностранные компании.
Согласно условиям конкурса, у участника должен быть сотрудник, имеющий 10-летний опыт работы архитектором и спроектировавший хотя бы одно многофункциональное общественное здание.
Крайний срок подачи предложений – 22 декабря.