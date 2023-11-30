https://sputnik-georgia.ru/20231130/pervyy-reys-iz-novogo-aeroporta-v-telavi-planiruetsya-vypolnit-v-mae-2024-goda-284614857.html

Первый рейс из нового аэропорта в Телави планируется выполнить в мае 2024 года

Первый рейс из нового аэропорта в Телави планируется выполнить в мае 2024 года

Планируется осуществлять внутренние рейсы, которые будут субсидироваться правительством, чтобы авиабилеты были доступными 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T14:24+0400

2023-11-30T14:24+0400

2023-11-30T14:24+0400

грузия

новости

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телави

кахети

мариам квривишвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новый аэропорт в городе Телави на востоке Грузии должен обслужить первых пассажиров уже в мае будущего года, рассказала заместитель главы Минэкономики Мариам Квривишвили. Новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома в городе Телави, который примет первых пассажиров в 2024 году. Инвестиции, необходимые для развития аэропорта Телави, по первоначальной оценке, составляют 25 миллионов лари (порядка 9,25 миллиона долларов). Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, новый аэропорт послужит развитию внутренних рейсов в Грузии и будет удобен не только для местных жителей, но и для туристов. В конце ноября был объявлен конкурс на концептуальный дизайн и проектирование нового терминала аэропорта города Телави (регион Кахети) через единую электронную систему государственных закупок. Новый аэропорт появится на востоке Грузии – объявлен конкурс>>Конкурсант также должен иметь опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. В открытом электронном конкурсе могут принять участие как грузинские, так и иностранные компании. Согласно условиям конкурса, у участника должен быть сотрудник, имеющий 10-летний опыт работы архитектором и спроектировавший хотя бы одно многофункциональное общественное здание. Крайний срок подачи предложений – 22 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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