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Премьер Грузии выступит на саммите ООН по изменению климата в Дубае

Премьер Грузии выступит на саммите ООН по изменению климата в Дубае

Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T15:45+0400

2023-11-30T15:45+0400

2023-11-30T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит на конференции ООН об изменении климата в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба правительства. В Дубае 30 ноября стартует 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В ней принимают участие 70 тысяч делегаций из различных стран. Саммит пройдет с 30 ноября по 12 декабря. Кроме того, Гарибашвили примет участие в мероприятиях, посвященных главному национальному празднику страны – Дню образования ОАЭ, который отмечается 2 декабря. Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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