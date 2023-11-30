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Премьер Грузии выступит на саммите ООН по изменению климата в Дубае
Премьер Грузии выступит на саммите ООН по изменению климата в Дубае
Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T15:45+0400
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2023-11-30T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит на конференции ООН об изменении климата в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба правительства. В Дубае 30 ноября стартует 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В ней принимают участие 70 тысяч делегаций из различных стран. Саммит пройдет с 30 ноября по 12 декабря. Кроме того, Гарибашвили примет участие в мероприятиях, посвященных главному национальному празднику страны – Дню образования ОАЭ, который отмечается 2 декабря. Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, дубай, оаэ, ираклий гарибашвили, паата каландадзе, оон
новости, грузия, в мире, дубай, оаэ, ираклий гарибашвили, паата каландадзе, оон
Премьер Грузии выступит на саммите ООН по изменению климата в Дубае
Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит на конференции ООН об изменении климата в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба правительства.
В Дубае 30 ноября стартует 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В ней принимают участие 70 тысяч делегаций из различных стран. Саммит пройдет с 30 ноября по 12 декабря.
"Грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр господин Ираклий Гарибашвили. У него будет возможность принять участие во встречах различных форматов, которые запланированы в рамках этого мероприятия. Главное, у него будет возможность выступить перед столь большой аудиторией", – заявил посол Грузии в ОАЭ Паата Каландадзе.
Кроме того, Гарибашвили примет участие в мероприятиях, посвященных главному национальному празднику страны – Дню образования ОАЭ, который отмечается 2 декабря.
Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия.