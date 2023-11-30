https://sputnik-georgia.ru/20231130/v-gruzinskoy-mechte-razyasnili-chem-opasny-distantsionnye-elektronnye-vybory-284613740.html

В "Грузинской мечте" разъяснили, чем опасны дистанционные электронные выборы

В "Грузинской мечте" разъяснили, чем опасны дистанционные электронные выборы

Во время таких выборов есть большой риск хакерской атаки, отметил политик 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T13:26+0400

2023-11-30T13:26+0400

2023-11-30T13:26+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Дистанционные электронные выборы практически нигде не проводятся из-за высокого риска хакерской атаки и угрозы фальсификации результатов голосования, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. По словам депутата, термины путают специально, чтобы запутать общественность. Как разъяснил Самхарадзе, эмигранты имеют право голосовать на выборах в посольствах и консульских учреждениях. "Большая часть нашей эмиграции приходится либо на Европу, либо на США. Здесь у нас почти везде есть посольства, и почти везде у нас есть консульские представительства. Не в каждом городе, конечно, есть, однако есть в столицах и в крупных городах", – сказал Самхарадзе. В Грузии создается новая коалиция перед выборами? Реакция на амбициозные планы "Лело">>В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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