https://sputnik-georgia.ru/20231124/v-gruzii-sozdaetsya-novaya-koalitsiya-pered-vyborami-reaktsiya-na-ambitsioznye-plany-lelo-284476075.html

В Грузии создается новая коалиция перед выборами? Реакция на амбициозные планы "Лело"

В Грузии создается новая коалиция перед выборами? Реакция на амбициозные планы "Лело"

"Лело" планирует играть ведущую роль в коалиции оппозиционных проевропейский партий на будущих парламентских выборах 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T13:13+0400

2023-11-24T13:13+0400

2023-11-24T13:13+0400

политика

грузия

новости

мамука хазарадзе

давид усупашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/02/251043900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b20f9e7a3f9bb21f0b59065ca141078.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Призыв одного из лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе является абсолютно бесперспективным – это просто будет искусственное декларирование объединения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Хазарадзе ранее опубликовал пост в соцсети с надписью "Середина должна собраться". Как позднее разъяснил член "Лело" Ираклий Купрадзе, заявление Хазарадзе подразумевает возвращение многопартийности и разнообразия. В "Лело" считают важным создать новую политическую силу в качестве третьей силы, дистанцированной от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Грузинской мечты". Между тем, оппозиционный депутат Теона Акубардия считает, что только "Национальное движение" не сможет победить правящую команду на выборах, поэтому объединение оппозиционных партий важно. "Мы видим, что "Нацдвижение" не может победить "Грузинскую мечту"... Необходимо участие политических партий, ориентированных на вкус и видение всех избирателей. Как партии распределятся и объединятся – это уже вопрос времени", – заявила Акубардия. "Гирчи" никогда не объединится с "Нацдвижением" – Хвичия>>О том, что партия "Лело" планирует играть ведущую роль в коалиции оппозиционных проевропейский партий на будущих парламентских выборах, заявил депутат от партии, экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили еще в начале июня. По его словам, страна может продвинуться вперед только при помощи коалиции проевропейский и прогрузинских политических сил, созданной после будущих выборов. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Глава парламента Грузии посоветовал оппозиции подготовиться к выборам по нынешним правилам>>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года, однако они остались на свободе из-за давности дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, давид усупашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия