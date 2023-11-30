https://sputnik-georgia.ru/20231130/v-pravyaschey-partii-gruzii-rasskazali-na-chey-storone-prezident-v-predvybornoy-gonke-284626176.html

В правящей партии Грузии рассказали на чьей стороне президент в предвыборной гонке

В правящей партии Грузии рассказали на чьей стороне президент в предвыборной гонке

Зурабишвили непосредственно включилась в спекулятивную кампанию коллективного "Национального движения", заявил лидер правящей партии 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T22:02+0400

2023-11-30T22:02+0400

2023-11-30T22:02+0400

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили включилась в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии "Единое национального движения", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Президент Грузии на встрече с молодежью подняла тему предстоящих осенью 2024 года парламентских выборов и заявила, что не одну власть в Грузии не интересует, чтобы как можно больше грузинских мигрантов за рубежом могли принять участие в выборах. Лидер партии посоветовал Саломе Зурабишвили не раскрывать так открыто свой союз с "Национальным движением" и не ввязываться столь открыто в такие кампании. Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Вопрос голосования грузинских мигрантов за рубежом становится актуальной темой перед выборами. Ранее, согласно процедуре, для принятия участие в голосовании граждане Грузии должны были стать на консульский учет. "Нацдвижение" разделилось на большевиков и меньшевиков – лидер правящей партии Грузии >>Консульский учет – это учет постоянного или временного нахождения граждан Грузии за границей. Для постановки на консульский учет необязательно подтверждение легальности пребывания за границей. По последним данным, на 1 сентября 2023 года на консульском учете состояло 62 598 граждан Грузии, хотя по неофициальным данным за границей проживает от нескольких сотен тысяч до миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024