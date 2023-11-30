https://sputnik-georgia.ru/20231130/natsdvizhenie-razdelilos-na-bolshevikov-i-menshevikov--lider-pravyaschey-partii-gruzii-284622738.html
"Нацдвижение" разделилось на большевиков и меньшевиков – лидер правящей партии Грузии
"Нацдвижение" разделилось на большевиков и меньшевиков – лидер правящей партии Грузии
Конфликт между бывшим и нынешним лидерами партии "Нацдвижения" привел к расколу в крупнейшей оппозиционной партии 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T18:39+0400
2023-11-30T18:39+0400
2023-11-30T19:00+0400
грузия
новости
единое национальное движение
леван хабеишвили
ника мелия
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
политика
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" разделилось на большевиков и меньшевиков, и это приведет к их поражению на парламентских выборах в 2024 году, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. О том, что экс-председатель партии Ника Мелия не является больше членом "Нацдвижения", заявил в эфире телекомпании "Формула" Леван Хабеишвили 26 ноября, где он в письменной форме подтвердил это журналисту Вахо Саная. Уже на следующий день, в понедельник, партия распространила официальное заявление о том, что Мелия больше не является ее членом и этот вопрос закрыт окончательно.По мнению главы правящей партии, это в итоге закончится распадом партии перед выборами. "Ниже нуля" – депутат "Грузинской мечты" о положении в "Нацдвижении">>По его мнению, для того, чтобы укомплектовать партию, "Национальному движению" не важны ни интеллект, ни совесть политиков.На заседании политсовета "Нацдвижения" 29 ноября было принято решение о расширении его состава. В политсовет добавились 20 человек – это те люди, которые разделяют т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября. Среди новых членов есть и старые лица партии, среди них Севдия Угрехелидзе и Ника Вачеишвили. Между тем представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД продолжают требовать отставки председателя "Нацдвижения" Левана Хабеишвили и назначения новых выборов. Они призывают Хабеишвили взять на себя ответственность за бездействие и углубление внутреннего противостояния в партии, которое особенно обострилось после того, как он сменил на этой должности Нику Мелия. На этот раз к призыву присоединилась районная организация Кахети. Совместное заявление подписали члены фракции "Единое национальное движение" сакребуло (районное собрание) районов Сигнахи, Телави, Гурджаани и Лагодехи, а также активисты и соратники. Страсти в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >> Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того, как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, политика
грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, политика
"Нацдвижение" разделилось на большевиков и меньшевиков – лидер правящей партии Грузии
18:39 30.11.2023 (обновлено: 19:00 30.11.2023)
Конфликт между бывшим и нынешним лидерами партии "Нацдвижения" привел к расколу в крупнейшей оппозиционной партии
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" разделилось на большевиков и меньшевиков, и это приведет к их поражению на парламентских выборах в 2024 году, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
О том, что экс-председатель партии Ника Мелия не является больше членом "Нацдвижения", заявил в эфире телекомпании "Формула" Леван Хабеишвили 26 ноября, где он в письменной форме подтвердил это журналисту Вахо Саная. Уже на следующий день, в понедельник, партия распространила официальное заявление о том, что Мелия больше не является ее членом и этот вопрос закрыт окончательно.
"Процесс завершится тотальным поражением на выборах. Они проиграют выборы в этой стране в девятый раз. Что касается ситуации в "Нацдвижении" сегодня, то эта партия разделилась на большевиков и меньшевиков. Формальный председатель большевиков – Хабеишвили, лидер меньшевиков – Мелия. Эти процессы будут продолжаться и это очень хорошо", – сказал Кобахидзе.
По мнению главы правящей партии, это в итоге закончится распадом партии перед выборами.
По его мнению, для того, чтобы укомплектовать партию, "Национальному движению" не важны ни интеллект, ни совесть политиков.
"Этой политической партии не интересен ни интеллект, ни совесть, ничего. Поэтому эта политическая партия находится в сложной ситуации и это логично. Какова партия, таковы и лица, и каковы лица, такова и партия", – сказал Кобахидзе.
На заседании политсовета "Нацдвижения" 29 ноября было принято решение о расширении его состава. В политсовет добавились 20 человек – это те люди, которые разделяют т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября. Среди новых членов есть и старые лица партии, среди них Севдия Угрехелидзе и Ника Вачеишвили.
Между тем представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД продолжают требовать отставки председателя "Нацдвижения" Левана Хабеишвили и назначения новых выборов. Они призывают Хабеишвили взять на себя ответственность за бездействие и углубление внутреннего противостояния в партии, которое особенно обострилось после того, как он сменил на этой должности Нику Мелия.
На этот раз к призыву присоединилась районная организация Кахети. Совместное заявление подписали члены фракции "Единое национальное движение" сакребуло (районное собрание) районов Сигнахи, Телави, Гурджаани и Лагодехи, а также активисты и соратники.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".
Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того, как взял гражданство Украины.