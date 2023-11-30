https://sputnik-georgia.ru/20231130/natsdvizhenie-razdelilos-na-bolshevikov-i-menshevikov--lider-pravyaschey-partii-gruzii-284622738.html

"Нацдвижение" разделилось на большевиков и меньшевиков – лидер правящей партии Грузии

"Нацдвижение" разделилось на большевиков и меньшевиков – лидер правящей партии Грузии

Конфликт между бывшим и нынешним лидерами партии "Нацдвижения" привел к расколу в крупнейшей оппозиционной партии 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T18:39+0400

2023-11-30T18:39+0400

2023-11-30T19:00+0400

грузия

новости

единое национальное движение

леван хабеишвили

ника мелия

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

политика

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" разделилось на большевиков и меньшевиков, и это приведет к их поражению на парламентских выборах в 2024 году, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. О том, что экс-председатель партии Ника Мелия не является больше членом "Нацдвижения", заявил в эфире телекомпании "Формула" Леван Хабеишвили 26 ноября, где он в письменной форме подтвердил это журналисту Вахо Саная. Уже на следующий день, в понедельник, партия распространила официальное заявление о том, что Мелия больше не является ее членом и этот вопрос закрыт окончательно.По мнению главы правящей партии, это в итоге закончится распадом партии перед выборами. "Ниже нуля" – депутат "Грузинской мечты" о положении в "Нацдвижении">>По его мнению, для того, чтобы укомплектовать партию, "Национальному движению" не важны ни интеллект, ни совесть политиков.На заседании политсовета "Нацдвижения" 29 ноября было принято решение о расширении его состава. В политсовет добавились 20 человек – это те люди, которые разделяют т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября. Среди новых членов есть и старые лица партии, среди них Севдия Угрехелидзе и Ника Вачеишвили. Между тем представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД продолжают требовать отставки председателя "Нацдвижения" Левана Хабеишвили и назначения новых выборов. Они призывают Хабеишвили взять на себя ответственность за бездействие и углубление внутреннего противостояния в партии, которое особенно обострилось после того, как он сменил на этой должности Нику Мелия. На этот раз к призыву присоединилась районная организация Кахети. Совместное заявление подписали члены фракции "Единое национальное движение" сакребуло (районное собрание) районов Сигнахи, Телави, Гурджаани и Лагодехи, а также активисты и соратники. Страсти в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >> Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того, как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, политика