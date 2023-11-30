https://sputnik-georgia.ru/20231130/verkhniy-lars-segodnya-na-granitse-rossii-i-gruzii-stoyat-okolo-34-tys-gruzovikov-284598761.html

"Верхний Ларс" сегодня: на границе России и Грузии стоят около 3,4 тыс грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: на границе России и Грузии стоят около 3,4 тыс грузовиков

Движение для большегрузов в Грузии на участке дороги, ведущей в Россию, было закрыто три дня 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T10:47+0400

2023-11-30T10:47+0400

2023-11-30T11:11+0400

грузия

россия

новости

верхний ларс

северная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/16/248491658_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_2cf46916ddf47c85fd26bd46916cb129.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Порядка 3,4 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Отмечается, что 250 автомобилей в "зеленой зоне" и на проезд "Верхнего Ларса" у них есть 12 часов. Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг утром ожидают 3 380 грузовых машин.Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы, участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры. Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто>>Благодаря проведенным очистительным работам восстановить движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом удалось 29 ноября вечером. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

северная осетия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, россия, новости, верхний ларс, северная осетия