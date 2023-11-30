https://sputnik-georgia.ru/20231130/vozmozhnost-dlya-studentov--minobrazovaniya-gruzii-nachalo-novuyu-grantovuyu-programmu-284593206.html

Возможность для студентов – Минобразования Грузии начало новую грантовую программу

Возможность для студентов – Минобразования Грузии начало новую грантовую программу

Грантовая программа будет осуществляться при взаимодействии с работодателями 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T10:00+0400

2023-11-30T10:00+0400

2023-11-30T10:00+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663355_0:153:2992:1836_1920x0_80_0_0_8a6d96c8eb6c728904600e828688facc.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новую грантовую программу "Фонд конкурентных инноваций" (CIF), с помощью которой студенты смогут получить двойную международную степень, начало министерство образования и науки Грузии, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.Проект осуществляется при сотрудничестве с европейскими и американскими университетами. Программа "Фонд конкурентных инноваций" будет финансировать университеты Грузии для осуществления образовательных программ. Главная цель грантового конкурса – модернизация учебной среды и усиление связей с рынком труда.По словам министра, новая программа особенно важна в плане интернационализации образования в Грузии. Министр добавил, что в процесс осуществления совместных программ с европейскими и американскими университетами активно будут включены и работодатели. Все это будет содействовать усилению системы высшего образования, уверен Амилахвари. Общий бюджет фонда составляет 4,2 миллиона долларов. По словам министра, уже было объявлено два грантовых конкурса и профинансировано 13 проектов. Второй конкурс был объявлен в сентябре 2023 года. Проект также подразумевает создание совместных докторских программ в направлении менеджмента образования и науки. С этой целью отобраны Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Кутаисский государственный университет им. А. Церетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии