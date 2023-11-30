https://sputnik-georgia.ru/20231130/vozmozhnost-dlya-studentov--minobrazovaniya-gruzii-nachalo-novuyu-grantovuyu-programmu-284593206.html
Возможность для студентов – Минобразования Грузии начало новую грантовую программу
Возможность для студентов – Минобразования Грузии начало новую грантовую программу
Грантовая программа будет осуществляться при взаимодействии с работодателями 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T10:00+0400
2023-11-30T10:00+0400
2023-11-30T10:00+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новую грантовую программу "Фонд конкурентных инноваций" (CIF), с помощью которой студенты смогут получить двойную международную степень, начало министерство образования и науки Грузии, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.Проект осуществляется при сотрудничестве с европейскими и американскими университетами. Программа "Фонд конкурентных инноваций" будет финансировать университеты Грузии для осуществления образовательных программ. Главная цель грантового конкурса – модернизация учебной среды и усиление связей с рынком труда.По словам министра, новая программа особенно важна в плане интернационализации образования в Грузии. Министр добавил, что в процесс осуществления совместных программ с европейскими и американскими университетами активно будут включены и работодатели. Все это будет содействовать усилению системы высшего образования, уверен Амилахвари. Общий бюджет фонда составляет 4,2 миллиона долларов. По словам министра, уже было объявлено два грантовых конкурса и профинансировано 13 проектов. Второй конкурс был объявлен в сентябре 2023 года. Проект также подразумевает создание совместных докторских программ в направлении менеджмента образования и науки. С этой целью отобраны Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Кутаисский государственный университет им. А. Церетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
Возможность для студентов – Минобразования Грузии начало новую грантовую программу
Грантовая программа будет осуществляться при взаимодействии с работодателями
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новую грантовую программу "Фонд конкурентных инноваций" (CIF), с помощью которой студенты смогут получить двойную международную степень, начало министерство образования и науки Грузии, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.
Проект осуществляется при сотрудничестве с европейскими и американскими университетами. Программа "Фонд конкурентных инноваций" будет финансировать университеты Грузии для осуществления образовательных программ. Главная цель грантового конкурса – модернизация учебной среды и усиление связей с рынком труда.
По словам министра, новая программа особенно важна в плане интернационализации образования в Грузии.
"Фонд конкурентных инноваций" – важный шаг вперед в плане содействия интернационализации университетов и уникальная возможность для того, чтобы в Грузии были созданы несколько десятков ценных программ высокого качества, которые в первую очередь принесут дополнительные знания студентам", – заявил Амилахвари.
Министр добавил, что в процесс осуществления совместных программ с европейскими и американскими университетами активно будут включены и работодатели. Все это будет содействовать усилению системы высшего образования, уверен Амилахвари.
Общий бюджет фонда составляет 4,2 миллиона долларов. По словам министра, уже было объявлено два грантовых конкурса и профинансировано 13 проектов. Второй конкурс был объявлен в сентябре 2023 года.
Проект также подразумевает создание совместных докторских программ в направлении менеджмента образования и науки. С этой целью отобраны Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Кутаисский государственный университет им. А. Церетели.