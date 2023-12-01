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Москва не видит сигналов от Киева о готовности к переговорам – Лавров
Москва не видит сигналов от Киева о готовности к переговорам – Лавров
Для запуска политического процесса, как и в танго, нужны двое, но киевский режим танцует брейк-данс, отметил дипломат 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T17:21+0400
2023-12-01T17:21+0400
2023-12-01T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Москва не усматривает в действиях Киева, а также стоящих за ним стран никаких сигналов о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Российский дипломат сделал заявление в пятницу на пресс-конференции в Северной Македонии, где проходит заседание ОБСЕ.Он также подчеркнул, что для перехода к урегулированию украинского кризиса политическим путем требуются усилия двух сторон, "как и в танго".Глава внешнеполитического ведомства РФ также напомнил, что договоренность о мире была согласована Москвой и Киевом еще в конце марта 2022 года на переговорах в Стамбуле, однако после украинские власти последовали совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "повоевать"."То, что это было именно так, что удалось договориться, недавно подтвердил живой прямой участник этих переговоров, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте, Давид Арахамия. Он был в Стамбуле одним из членов украинской делегации. Он в недавнем интервью сказал, что все было готово, мы согласовали", – отметил Лавров.Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде>>А сейчас, продолжил министр, Арахамия признался, что вдруг приехал Борис Джонсон и сказал: "Нет, давайте еще повоюем".Глава МИД России обратил внимание, что на это обстоятельство Москва указывала многократно, но теперь уже сами представители киевского режима подтвердили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, киев, москва, сергей лавров, мид россии, борис джонсон, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины, украина
россия, в мире, новости, киев, москва, сергей лавров, мид россии, борис джонсон, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины, украина
Москва не видит сигналов от Киева о готовности к переговорам – Лавров
Для запуска политического процесса, как и в танго, нужны двое, но киевский режим танцует брейк-данс, отметил дипломат
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Москва не усматривает в действиях Киева, а также стоящих за ним стран никаких сигналов о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Российский дипломат сделал заявление в пятницу на пресс-конференции в Северной Македонии, где проходит заседание ОБСЕ.
"До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу. Более того, Зеленский подписал полтора года назад декрет, который запрещает вести переговоры с правительством Путина, отменять его он не собирается", – сказал российский министр
Он также подчеркнул, что для перехода к урегулированию украинского кризиса политическим путем требуются усилия двух сторон, "как и в танго".
"Но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", – с иронией сказал российский дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства РФ также напомнил, что договоренность о мире была согласована Москвой и Киевом еще в конце марта 2022 года на переговорах в Стамбуле, однако после украинские власти последовали совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "повоевать".
"То, что это было именно так, что удалось договориться, недавно подтвердил живой прямой участник этих переговоров, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте, Давид Арахамия. Он был в Стамбуле одним из членов украинской делегации. Он в недавнем интервью сказал, что все было готово, мы согласовали", – отметил Лавров.
А сейчас, продолжил министр, Арахамия признался, что вдруг приехал Борис Джонсон и сказал: "Нет, давайте еще повоюем".
Глава МИД России обратил внимание, что на это обстоятельство Москва указывала многократно, но теперь уже сами представители киевского режима подтвердили.