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Москва не видит сигналов от Киева о готовности к переговорам – Лавров

Москва не видит сигналов от Киева о готовности к переговорам – Лавров

Для запуска политического процесса, как и в танго, нужны двое, но киевский режим танцует брейк-данс, отметил дипломат 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T17:21+0400

2023-12-01T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Москва не усматривает в действиях Киева, а также стоящих за ним стран никаких сигналов о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Российский дипломат сделал заявление в пятницу на пресс-конференции в Северной Македонии, где проходит заседание ОБСЕ.Он также подчеркнул, что для перехода к урегулированию украинского кризиса политическим путем требуются усилия двух сторон, "как и в танго".Глава внешнеполитического ведомства РФ также напомнил, что договоренность о мире была согласована Москвой и Киевом еще в конце марта 2022 года на переговорах в Стамбуле, однако после украинские власти последовали совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "повоевать"."То, что это было именно так, что удалось договориться, недавно подтвердил живой прямой участник этих переговоров, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте, Давид Арахамия. Он был в Стамбуле одним из членов украинской делегации. Он в недавнем интервью сказал, что все было готово, мы согласовали", – отметил Лавров.Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде>>А сейчас, продолжил министр, Арахамия признался, что вдруг приехал Борис Джонсон и сказал: "Нет, давайте еще повоюем".Глава МИД России обратил внимание, что на это обстоятельство Москва указывала многократно, но теперь уже сами представители киевского режима подтвердили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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