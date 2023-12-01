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Air Cairo возобновит рейс Тбилиси – Шарм-эль-Шейх в 2024 году

Air Cairo возобновит рейс Тбилиси – Шарм-эль-Шейх в 2024 году

Ситуация постепенно успокаивается, поэтому датой официального возобновления полетов станет 3 марта, заявил директор турфирмы 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T17:41+0400

2023-12-01T17:41+0400

2023-12-01T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Египетская чартерная авиакомпания Air Cairo возобновит полеты из Тбилиси в курорт Шарм-эль-Шейх с 3 марта 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG. Air Cairo выполнил последний рейс в Шарм-эль-Шейх 29 октября, после чего полеты были временно отменены в связи с палестино-израильскими событиями. Туристическая фирма продает туры в Египет и Турцию. По информации BMG, отмена рейсов в египетский курорт связана с тем, что у Египта общая граница с Израилем и Газой. Боевые действия вызвали опасения у потребителей, которые стали активно отменять брони. В связи с низким спросом авиакомпания была вынуждена отменить рейс. До этого Air Cairo выполнял рейс Тбилиси – Шарм-эль-Шейх раз в неделю по воскресеньям. Резкая эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября этого года – ХАМАС нанес беспрецедентный ракетный удар по Израилю. В ответ Тель-Авив объявил о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа >>В конце октября Израиль перешел к наземной фазе своих действий в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, анклав фактически был разделен на южную и северную части. Израиль также заявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших в секторе Газе превысило 16 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч. Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и уже много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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