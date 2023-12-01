https://sputnik-georgia.ru/20231201/chego-dobilas-gruzinskaya-mechta-na-puti-k-es--otvet-vitse-premera-gruzii-284646236.html

Чего добилась "Грузинская мечта" на пути в ЕС – ответ вице-премьера Грузии

Чего добилась "Грузинская мечта" на пути в ЕС – ответ вице-премьера Грузии

В период правления "Грузинской мечты" граждане Грузии получили возможность ездить в страны ЕС без виз 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Власти в лице правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – единственные в новейшей истории страны, кому удалось добиться наиболее ощутимых результатов на пути евроинтеграции, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. После прихода "Грузинской мечты" к власти Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, Соглашение о свободной торговле, получила безвизовый режим с ЕС, а теперь Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.Как отметила Цулукиани, "Грузинская мечта" как прозападная политическая сила, которая исполняет волю народа, продолжит идти по европейскому пути. Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, если позицию Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Новые условия ЕС к Грузии: кто будет участвовать в выполнении плана действий>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, тея цулукиани, грузия - евросоюз, евросоюз