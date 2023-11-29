https://sputnik-georgia.ru/20231129/novye-usloviya-es-k-gruzii-kto-budet-uchastvovat-v-vypolnenii-plana-deystviy-284578678.html
Новые условия ЕС к Грузии: кто будет участвовать в выполнении плана действий
Новые условия ЕС к Грузии: кто будет участвовать в выполнении плана действий
Власти Грузии заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий ЕС 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T13:41+0400
2023-11-29T13:41+0400
2023-11-29T13:41+0400
политика
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новости
украина
молдова
брюссель
леван бежашвили
яго хвичия
ираклий кадагишвили
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Часть грузинской оппозиции готова участвовать в рабочих группах по выполнению новых условий ЕК для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, остальные оппозиционеры предлагают свой альтернативный план действий.Новые условия, среди которых проведение свободных выборов и сближение с внешней политикой ЕС, были озвучены Еврокомиссией 8 ноября 2023 года. В понедельник, 27 ноября, государственная комиссия по евроинтеграции утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ведомства. Власти Грузии действуют молниеносно – посол Евросоюза>>Власти Грузии также заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий и осуществлении дополнительных реформ. Позиция оппозиции Депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что в отношении рабочих групп есть определенный скептицизм.В свою очередь председатель парламентской оппозиционной политической группы "Гирчи" Яго Хвичия заявил, что они будут участвовать во всех рабочих процессах в законодательном органе страны. "Я не знаю, какие ожидания у нас могут быть, но мы будем там, чтобы информировать людей о том, что происходит в комиссии", – заявил Хвичия. Двери открыты Двери будут открыты для всех, и у каждого будет возможность внести свой вклад в процесс европейской интеграции Грузии – эту позицию правящей партии озвучил депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили. "Что касается радикальной оппозиции, то они запомнились нам либо препятствованием на пути евроинтеграции Грузии, либо противостоянием друг с другом. Я не думаю, что их нрав изменится и они подключатся к этому процессу. Но очевидно, что двери будет открыта для всех", – заявил Ионатамишвили. Власти Грузии определились с планом действий для получения статуса кандидата в ЕС >>В "Грузинской мечте" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны". В правящей команде также считают неприемлемым предложение оппозиции о своем альтернативном плане. По словам депутата от "Грузинской мечты" Ираклия Кадагишвили, план действий уже согласован с Брюсселем, и они рассматривают план оппозиции не как сотрудничество, а как очередное деструктивное действие. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия и ЕСГрузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, брюссель, леван бежашвили, яго хвичия, ираклий кадагишвили, еврокомиссия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, украина, молдова, брюссель, леван бежашвили, яго хвичия, ираклий кадагишвили, еврокомиссия, единое национальное движение
Новые условия ЕС к Грузии: кто будет участвовать в выполнении плана действий
Власти Грузии заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий ЕС
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Часть грузинской оппозиции готова участвовать в рабочих группах по выполнению новых условий ЕК для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, остальные оппозиционеры предлагают свой альтернативный план действий.
Новые условия, среди которых проведение свободных выборов и сближение с внешней политикой ЕС, были озвучены Еврокомиссией 8 ноября 2023 года. В понедельник, 27 ноября, государственная комиссия по евроинтеграции утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ведомства.
Власти Грузии также заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий и осуществлении дополнительных реформ.
Депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что в отношении рабочих групп есть определенный скептицизм.
"Потому что предыдущий опыт был плохим, когда подготовленные нами законопроекты даже не обсуждались в соответствующих рабочих группах. Но, принимая во внимание текущую реальность, у нас будут свои взгляды на план из девяти пунктов, и мы также представим их рабочей группе для обсуждения этих вопросов", – заявил Бежашвили журналистам.
В свою очередь председатель парламентской оппозиционной политической группы "Гирчи" Яго Хвичия заявил, что они будут участвовать во всех рабочих процессах в законодательном органе страны.
"Я не знаю, какие ожидания у нас могут быть, но мы будем там, чтобы информировать людей о том, что происходит в комиссии", – заявил Хвичия.
Двери будут открыты для всех, и у каждого будет возможность внести свой вклад в процесс европейской интеграции Грузии – эту позицию правящей партии озвучил депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили.
"Что касается радикальной оппозиции, то они запомнились нам либо препятствованием на пути евроинтеграции Грузии, либо противостоянием друг с другом. Я не думаю, что их нрав изменится и они подключатся к этому процессу. Но очевидно, что двери будет открыта для всех", – заявил Ионатамишвили.
В "Грузинской мечте" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны".
В правящей команде также считают неприемлемым предложение оппозиции о своем альтернативном плане. По словам депутата от "Грузинской мечты" Ираклия Кадагишвили, план действий уже согласован с Брюсселем, и они рассматривают план оппозиции не как сотрудничество, а как очередное деструктивное действие.
"Что должно быть сделано и примерно в каком направлении должно быть сделано – эти вопросы согласованы с Еврокомиссией. Поэтому если вы выдвигаете другое в качестве альтернативы, то вы хотите свернуть весь этот процесс с середины пути и направить его в другое направление", – заявил Кадагишвили.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.