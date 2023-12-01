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Что стало причиной жестокого убийства в Кахети – подробности от прокуратуры
Что стало причиной жестокого убийства в Кахети – подробности от прокуратуры
По версии следствия, мужчина на глазах у пожилой женщины из огнестрельного оружия расстрелял бывшую жену и ее мужа 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T21:08+0400
2023-12-01T21:08+0400
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происшествия
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сагареджо
попытка убийства
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Обвиняемый считал, что бывшая супруга оскорбила его, повторно выйдя замуж, и пошел на убийство, говорится в обвинении, предъявленном жителю региона Кахети. Прокуратура предъявила мужчине обвинение в убийстве с особой жестокостью и попытке убийства двух человек из-за ненависти по гендерному признаку, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия. Следствие установило, что из-за того, что мужчина считал, что его бывшая супруга нанесла ему оскорбление, повторно выйдя замуж, он решил отомстить и пришел в дом бывшей супруги 28 ноября в селе Кешало района Сагареджо. Зарубил женщину топором и скрылся – МВД Грузии раскрыло жестокое убийство &gt;&gt;По версии следствия, мужчина на глазах у пожилой женщины из огнестрельного оружия расстрелял бывшую жену и ее мужа. В результате полученных ранений мужчина скончался, а вот женщину удалось спасти. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, кахети, сагареджо, попытка убийства, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, кахети, сагареджо, попытка убийства, генеральная прокуратура грузии

Что стало причиной жестокого убийства в Кахети – подробности от прокуратуры

21:08 01.12.2023
© photo: Sputnik / StringerПолиция на акции протеста у гостиницы Kvareli Lake Resort ("Озеро Кварели") в регионе Кахети
Полиция на акции протеста у гостиницы Kvareli Lake Resort (Озеро Кварели) в регионе Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По версии следствия, мужчина на глазах у пожилой женщины из огнестрельного оружия расстрелял бывшую жену и ее мужа
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Обвиняемый считал, что бывшая супруга оскорбила его, повторно выйдя замуж, и пошел на убийство, говорится в обвинении, предъявленном жителю региона Кахети.
Прокуратура предъявила мужчине обвинение в убийстве с особой жестокостью и попытке убийства двух человек из-за ненависти по гендерному признаку, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия.
Следствие установило, что из-за того, что мужчина считал, что его бывшая супруга нанесла ему оскорбление, повторно выйдя замуж, он решил отомстить и пришел в дом бывшей супруги 28 ноября в селе Кешало района Сагареджо.
Зарубил женщину топором и скрылся – МВД Грузии раскрыло жестокое убийство >>
По версии следствия, мужчина на глазах у пожилой женщины из огнестрельного оружия расстрелял бывшую жену и ее мужа. В результате полученных ранений мужчина скончался, а вот женщину удалось спасти.
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.
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