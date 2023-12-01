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Грузинские моряки смогут работать в Турции
Грузинские моряки смогут работать в Турции
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия и Турция подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, занимающихся прибрежным плаванием, сообщили в... 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия и Турция подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, занимающихся прибрежным плаванием, сообщили в Агентстве морского транспорта. Меморандум о взаимном признании сертификатов моряков был подписан между Грузией и Турцией в рамках 33-й очередной сессии Генеральной ассамблеи Международной морской организации (IMO) в Лондоне. Согласно меморандуму, сертифицированные в Грузии моряки смогут трудоустроиться на судах прибрежного плавания Турции. Катар признает сертификаты грузинских моряков>>На встрече, состоявшейся перед подписанием соглашения, директор Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани обсудил с делегацией Турции приоритетные направления текущего и будущего сотрудничества в морской сфере между двумя странами. В том числе стороны выразили готовность углублять сотрудничество как в сфере образования, подготовки и сертификации моряков, так и в плане обеспечения безопасного мореплавания в Черноморском регионе. В ходе встречи разговор также коснулся вопроса о назначении паромного сообщения между Грузией и Турцией. Ахвледиани пригласил турецкую делегацию в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия и Турция подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, занимающихся прибрежным плаванием, сообщили в Агентстве морского транспорта.
Меморандум о взаимном признании сертификатов моряков был подписан между Грузией и Турцией в рамках 33-й очередной сессии Генеральной ассамблеи Международной морской организации (IMO) в Лондоне.
Согласно меморандуму, сертифицированные в Грузии моряки смогут трудоустроиться на судах прибрежного плавания Турции.
На встрече, состоявшейся перед подписанием соглашения, директор Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани обсудил с делегацией Турции приоритетные направления текущего и будущего сотрудничества в морской сфере между двумя странами.
В том числе стороны выразили готовность углублять сотрудничество как в сфере образования, подготовки и сертификации моряков, так и в плане обеспечения безопасного мореплавания в Черноморском регионе.
В ходе встречи разговор также коснулся вопроса о назначении паромного сообщения между Грузией и Турцией.
Ахвледиани пригласил турецкую делегацию в Грузию.