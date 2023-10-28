https://sputnik-georgia.ru/20231028/katar-priznaet-sertifikaty-gruzinskikh-moryakov-283744394.html

Катар признает сертификаты грузинских моряков

Катар признает сертификаты грузинских моряков

Уровень занятости грузинских моряков на судах, плавающих под флагом иностранного государства, в 2022 году увеличился на 31% 28.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Меморандум о взаимном признании сертификатов моряков подписали Грузия и Катар в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. По информации Минэкономики, новое соглашение будет содействовать занятости грузинских моряков. Меморандум подписали вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили и министр транспорта и коммуникации Катара Джасим бин Сайф Ахмед Аль-Сулайт. Малайзия признала сертификаты грузинских моряков >>Грузинские сертификаты признают уже 72 страны мира, 20 из них являются странами-членами ЕС. После оформления соглашения Катар стал 73-й по счету страной. По последним данным, уровень занятости грузинских моряков на судах, плавающих под флагом иностранного государства, в 2022 году увеличился на 31%, а общее число моряков увеличилось с 8 до 17 тысяч. Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков >>Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться. В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем. Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, в мире, общество, катар, агентство морского транспорта, леван давиташвили