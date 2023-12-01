https://sputnik-georgia.ru/20231201/gruzinskoe-vino-prodolzhaet-pokoryat-shveytsariyu-284631760.html

Грузинское вино продолжает покорять Швейцарию

Грузинское вино продолжает покорять Швейцарию

Швейцария – один из важных экспортных рынков для грузинского вина 01.12.2023, Sputnik Грузия

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вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Эксперты вина, импортеры, представители СМИ и сектора гостеприимства смогли узнать о традициях виноделия в Грузии на презентации-дегустации грузинского вина в Цюрихе (Швейцария), заявил зампредседателя Национального агентства вина Давид Ткемаладзе. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером.Мероприятие прошло при совместной организации Агентства, "Дома грузинского вина" в Цюрихе (#GeoHaussGmbH) и ведущего винного журнала Европы "Винум" (#vinummagazin) под руководством одного из редакторов издательства Мигеля Заморано. В последние годы Швейцария стала одним из важных экспортных рынков, где был реализован ряд маркетинговых мероприятий с целью продвижения и повышения осведомленности о грузинском вине. В том числе "Грузинский винный форум", прошедший в городе Берн; в этнографическом музее #ortsmuseumHongg в городе Цюрих работает постоянная выставка этнографического жанра, посвященная грузинскому виноградарству и виноделию "Грузия-8000 урожаев"; участие грузинских производителей вина в выставке "Эксповина" и т. д. Продвижение грузинского вина Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 14 миллионов лари в 2023 году (с 557 тысяч до 5,2 миллиона долларов). В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. Презентация грузинского вина прошла на винном фестивале в княжестве Монако>>В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, швейцария, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии