https://sputnik-georgia.ru/20231201/gruziya-dolzhna-byt-edina-v-zaschite-svoikh-interesov--deputat-gruzinskoy-mechty-284654968.html

Грузия должна быть едина в защите своих интересов – депутат "Грузинской мечты"

Грузия должна быть едина в защите своих интересов – депутат "Грузинской мечты"

Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, если позицию Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Власти Грузии и оппозиция должны объединиться ради государственных интересов страны в вопросе выполнения рекомендаций Еврокомиссии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Алуда Гудушаури. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.На сегодняшний день свое согласие сотрудничать с властями по поводу выполнения условий выразили партии "Для Грузии" и "Единое национальное движение", остальные не комментировали свое решение для СМИ. Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, если позицию Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Статус раздора, или Почему политики Грузии не научились вместе радоваться удаче >>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз